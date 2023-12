L’alternance : une solution de plus en plus prisée par les jeunes mahorais

« Comment attirer, accompagner et fidéliser de nouveaux talents ? », telle était la thématique de la deuxième édition des rencontres régionales d’Akto au CUFR de Dembeni. Rencontres qui ont d’ailleurs failli ne pas avoir lieu à cause des caillassages et autres violences urbaines qui se sont déroulés sur les routes ce matin-là, rendant le trajet difficile pour les participants. « J’ai souhaité à tout prix que ces rencontres aient lieu, car si nous continuons nos activités, nous gagnons ! », a déclaré El-Yamine Zakouana en introduction de ces rencontres. « Ces jeunes qui caillassent sur les routes montrent que notre système n’est pas capable de les absorber et c’est pourtant ce que nous tentons de faire chez Akto », a-t-il ajouté, rebondissant élégamment « sur ses pattes ».

Une hausse d’activité de 63% en 2023

Pour Akto, l’alternance est une bonne solution pour beaucoup de jeunes car elle permet une insertion rapide dans la société. Akto s’est installé en 2019 à Mayotte et a été agréé par l’Etat en 2021. Il est, à ce jour, l’unique opérateur de compétence (OPCO) du territoire chargé de développer l’alternance, l’emploi durable et le développement professionnel. Ses principales missions consistent à faciliter l’insertion des jeunes, accompagner le développement des entreprises et renforcer l’intégration des publics prioritaires dans l’emploi. A l’échelle nationale, il existe 11 OPCO répartis selon les branches professionnelles. Akto est celui dédié au secteur des services. Toutefois, il peut faciliter l’insertion de jeunes souhaitant intégrer d’autres secteurs puisqu’il est le seul à Mayotte tout comme à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon. « Il est compliqué d’attirer d’autres OPCO ici », avoue El-Yamine Zakouana.

Avec une équipe de 11 collaborateurs, la structure est divisée en 3 pôles d’activité pour répondre aux besoins de la région : le pôle expertise et projet, le pôle relation entreprise et le pôle gestion administrative. L’ensemble des salariés d’Akto ont été présentés lors de ces rencontres. Le responsable du pôle administratif, intervenu en visio depuis la métropole, s’est félicité de la hausse d’activité de 63% en 2023 à Mayotte avec 737 contrats en alternance. Cette option fait donc de plus en plus d’adepte sur l’île au lagon, même si cette solution n’est pas suffisante pour absorber l’immense masse de jeunes qui se sentent sans avenir sur le territoire…

N.G