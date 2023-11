Arrivée de 1.500 croisiéristes du Zuiderdam en roue libre ce vendredi

Le Zuiderdam lance en fanfare la saison des croisières à Mayotte. En fanfare parce qu’avec ses 285m de long, c’est le plus grand paquebot à arpenter le lagon cette année, et à lui tout seul, il va débarquer la moitié du nombre de croisiéristes accueillis pour la saison, 1.566, pour un peu plus de 3.000 au total.

Cinq paquebots s’annoncent en effet sur 2023-2024, « une nette augmentation » par rapport à la saison précédente, note l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte (AaDTM, ex-CDTM). On est encore loin de la quarantaine de paquebots d’il y a 15 ans, mais c’est une reprise.

Les 1.566 passagers du Zuiderdam de la compagnie Holland America Line, sont pour une grande majorité Nord-américains, 72% d’Américains et 16% de Canadiens. Leur circuit au départ de la Floride comprend Madère et Lanzarote, puis un passage par la Méditerranée, avant d’arriver dans l’océan Indien, aux Seychelles et à Zanzibar, et de découvrir le territoire mahorais.

Plus de 1.500 passagers, un vrai challenge pour l’accueil, et qui se complique par l’absence de réservation de prestations depuis le bord, comme nous le rapporte Julie Fournereau, Responsable Promotion et Communication à l’AaDTM : « Ce paquebot n’a pas réservé d’excursion à terre ou en mer, nous leur avons donc fait passer les circuits recommandés. Et nous avons réuni en amont notre Club croisière pour anticiper au maximum. »

Tout le monde dans les startingblocks

Comprenant le Conseil Départemental, la Préfecture, la mairie de Mamoudzou, les polices nationale et municipale, le collectif de taxis « Taxis Vanille », la gendarmerie, les services portuaires et les offices de tourisme, ce club coordonne la fluidité de l’accueil, l’entretien et la sécurisation des sites visités. « Étant donné l’absence de transport en commun sur l’île, les Taxis Vanille sont prêts à prendre en charge des touristes. Et les forces de l’ordre seront présentes sur les parcours qu’ils sont susceptibles d’emprunter en Grande et Petite Terre ».

L’absence de réservation prive les croisiéristes de balades sur le lagon, joyau de Mayotte, « ça va être de l’excursion libre ». Ceux qui se rendront au lac Dziani pourront se faire traduire en français dans le texte le concept de « l’île aux parfums » quand ceux des poubelles s’en mêlent, sagement vidées depuis les bacs, mais pas sur leur environnement immédiat. Pourquoi pas l’intégration du SIDEVAM au Club croisière ?!

En dehors dudit Club Croisière, une autre organisation monte en puissance, celle qui intègre les Offices du tourisme des intercommunalités, « cela fonctionne de mieux en mieux. Nous avons gonflé le dispositif avec une augmentation des effectifs disponibles car c’est un grand paquebot ».

Enfin, le dispositif « parents relais » activé pour la première fois sur les accueils croisière en 2022 a porté ses fruits et sera reconduit sur l’ensemble de la saison.

Les croisiéristes auront bien sûr droit à un accueil sur le ponton croisière par un groupe de danse traditionnelles, avec un point d’information touristique.

Tout est fait pour oublier l’escale ratée de l’Artania en février 2023, avec une organisation qui se tient prête dans les cas où formule n’a été réservée sur place.

Le paquebot quittera le lagon le soir même du 17 novembre, pour mettre le cap sur Madagascar.

Anne Perzo-Lafond