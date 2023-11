Le préfet accueille les renforts pour la distribution générale de bouteilles d’eau !

Environ 180 militaires de la sécurité civile et pompiers vivront désormais sur la base de vie du port de Longoni, qui a subi des améliorations en fonction de ses nouveaux effectifs depuis la visite du ministre Philippe Vigier. Les préfets Thierry Suquet et Gilles Cantal ont accueilli les renforts ce mercredi matin, une nécessité puisqu’à partir du 20 novembre prochain, la distribution de bouteilles d’eau ne sera plus réservée aux personnes vulnérables, mais s’étendra à l’ensemble de la population mahoraise. Les bouteilles d’eau, stockées dans des containers au port, viennent en grande majorité de l’hexagone avec un complément venu de La Réunion et de l’île Maurice.

La logistique de la distribution se fera par commune, sous l’autorité des maires. Pour l’instant 25 lieux de distribution ont été déterminés et les militaires et pompiers seront assistés dans leur tâche par des personnels associatifs et des salariés en contrat-aidé. « Nous nous laissons une semaine d’exploration du processus de distribution et nous le ferons évoluer si nécessaire », a déclaré Gilles Cantal, le préfet de l’eau en ajoutant qu’il s’agissait-là « d’une opération logistique encore jamais connue ».

Des mesures pour assurer l’accès des Mahorais à de l’eau potable et sanitaire

« Depuis le début de la crise de l’eau, nous nous sommes organisés pour assurer un accès à l’eau des Mahorais », a déclaré Gilles Cantal. « Nous avons optimisé les forages existants et avons créé de nouveau forages afin que 25 à 26 000 mètres cube d’eau par jour coule dans les robinets malgré les retenues collinaires presque à sec », a-t-il ajouté en précisant que les investissements continuaient. Il a toutefois avoué que cette quantité d’eau serait sans doute amenée à encore baisser au cours des prochaines semaines pour n’atteindre que 20 000 mètres cube. En revanche, l’Etat s’est assuré qu’il y aurait toujours de l’eau en bouteille dans les magasins. L’importation des packs a d’ailleurs été multiplié par trois. « Depuis début septembre, ce ne sont pas moins de 80 000 L d’eau par jour qui ont été distribués aux personnes vulnérables », s’est-il également félicité.

« La distribution de bouteilles à toute la population est le dernier maillon de la chaîne, une opération préparée dès le mois de juin, témoignant d’un engagement exceptionnel de l’Etat pour Mayotte », a déclaré quant à lui Thierry Suquet en rappelant que des rampes d’eau avaient également été mises à la disposition de la population. Cette distribution de bouteilles continuera tant que les retenues collinaires ne seront pas suffisamment remplies pour assurer un retour à une situation normale. « Nous nous efforcerons d’organiser la distribution de manière à ce qu’il y ait le moins d’attente possible, mais les gens qui travaillent ont aussi la possibilité d’acheter de l’eau en magasin pour ne pas avoir à attendre », a rétorqué Thierry Suquet face à nos interrogations concernant le temps d’attente pour obtenir sa bouteille d’eau.

La météo est plutôt optimiste quant à l’arrivée prochaine de la saison des pluies, mais si ce n’est pas le cas, les Mahorais sont en tout cas assurés de ne pas mourir de soif !

Nora Godeau