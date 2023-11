Non-conformité d’analyses de la qualité de l’eau dans le sud-est de l’île

Dans le cadre de la pénurie d’eau à laquelle est confrontée Mayotte, l’Agence Régionale de Santé a intensifié depuis plusieurs semaines son niveau de vigilance en augmentant les contrôles de la qualité de l’eau sur le réseau.

Une analyse reçue ce jour fait état d’une non-conformité de la qualité de l’eau à Tsararano. Ces résultats imposent de prendre des mesures de précaution en urgence pour garantir la potabilité de l’eau consommée par la population.

Des mesures d’urgence pour pallier tout risque sanitaire

Les mesures d’urgence sont ainsi applicables dès aujourd’hui aux villages de Tsararano, Ongojou, Dembeni, Iloni, Hajangua, Hamouro, Ngnambadao, Bandrélé.

« Il est demandé à l’ensemble de la population de ce secteur de faire systématiquement bouillir l’eau avant de la boire, faire à manger ou se brosser les dents. L’ébullition permet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. Cette eau peut être stockée dans un récipient dédié, conservée à l’abri de la chaleur et peut être utilisée pendant 48 heures.

Les précautions d’ébullition ne sont pas nécessaires pour les usages domestiques (vaisselle, ménage, alimentation des animaux) et ceux liés à l’hygiène (douche, lavage des mains…), pour lesquels l’eau du réseau peut être utilisée directement. »

Un suivi renforcé de la situation dans les prochains jours

De nouveaux contrôles seront effectués dans les tous prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation. Ces résultats feront l’objet d’une communication. »

Afin de pallier les difficultés d’accès à l’eau potable engendrées par cette non-conformité, la Préfecture a déployé une citerne d’eau potable à Hamouro (parking du marché). « D’autres citernes seront déployées dans les prochains jours dans le secteur concerné. »