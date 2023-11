Plusieurs alertes à la bombe dans les établissements scolaires mahorais ce vendredi

Pas d’autres possibilités que de rester dans son véhicule pour les automobilistes sur la nationale qui menait à Koungou par le Nord ou le Sud étant donné l’absence de routes secondaires sur cet axe ce vendredi matin. La nouvelle d’une alerte à la bombe au collège de la commune s’est vite répandue.

Nous avons interrogé le commandant de la gendarmerie de Mayotte, Lucien Barth, sur l’action menée en réponse : « Ce phénomène touche également ce vendredi matin l’Hexagone et La Réunion où plusieurs alertes à la bombe ont été enregistrées », sur cet autre département français de l’océan Indien, 24 établissements scolaires étaient concernés. « Ici, au premier décompte ce vendredi matin, nous avons eu 6 établissements touchés par une alerte à la bombe qui a été transmise par mail, mais il n’est pas impossible que d’autres le soit par la suite ». Collèges et lycées sont concernés.

Un périmètre de sécurité a été mis en place, l’accès au collège a été bouclé, et les élèves évacués sur la plage la plus proche. « Nous avons procédé à une mise en sécurité des élèves, avant de procéder à l’inspection des bâtiments avec les chefs d’établissements et si la levée de doute est conforme, il pourra y avoir réintégration des élèves, ce qui est déjà le cas pour une partie d’entre eux à l’heure où je vous parle ».

Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le préfet Thierry Suquet rappelle que le plan Vigipirate a été rehaussé à son niveau le plus élevé « Urgence attentat » depuis le 13 octobre 2023, et appelle la population à garder le calme. Il condamne par ailleurs l’attitude consistant à générer de fausses alertes à la bombe pouvant créer des troubles à l’ordre public.

Une nouvelle perturbation de la scolarité pour les élèves mahorais en raison d’une action vraisemblablement coordonnée à l’échelle du pays. On espère que l’analyse des données permettra de remonter aux auteurs mais il pourrait s’agir d’un système d’envoi de mails automatique.

Depuis l’attaque djihadiste qui a coûté la vie à l’enseignant Dominique Bernard, les alertes se multiplient. L’aéroport Marcel Henry avait également été touché et évacué la semaine dernière.

A.P-L.