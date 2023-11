L’agenda loisirs du week-end : des festivals, Atoween 3, un vide dressing, de la rando, et du cinéma

Vendredi 3 novembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – 3 jours max

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Saw X

– 20h : Mad’in Voyage / maore Jazz Band & Ecoh au taxi Brousse (Tsoundzou) dans le cadre du Maoré Jazz Festival

Samedi 4 novembre

– Mamoudzou : Journée de nettoyage et de plantation par la société civile et les associations

Depuis 2013, l’opération Urahafu Na Unono fédère, chaque année, la société civile, les différents acteurs publics et privés sur 2 journées dédiées au nettoyage de la commune. Cette année, le concept évolue : UrahafuNaUnono devient NOVEMBRE VERT.

Pour ses 10 ans, la ville de Mamoudzou consacre tout un mois pour nettoyer en profondeur les quartiers, les mangroves et les établissements scolaires. Novembre vert… c’est 4 journées de nettoyage : Le samedi 4 pour le canton 3

Au programme : la distribution gratuite de plantes, des journées de plantation, des visites de la pépinière municipale et le lancement des concours inter-écoles et inter-quartiers.

La ville de Mamoudzou invite la population à participer activement aux différentes activités qui animeront ce mois de Novembre vert.

Découvrez le programme complet

– De 9h à 17h : Le vide dressing by Jane Jaquin deuxième édition se tient à Kaweni au restaurant l’Italiano ! Deux jours de mode seconde main et de premier choix dans un très bel espace pour vivre ensemble une bulle de shopping unique. On y retrouve des vêtements d’occasion à petits prix, homme, femme et enfants, du vintage et des créateurs avec un espace gourmand et surtout une bonne ambiance ! Sur place pour se restaurer : les burger du BonCoin, bar à cocktails et jus de fruits frais !

La boîte à dons : vous y déposez et y prenez les articles que vous ne souhaitez plus porter. Elle sera remise à l’association Le regard du cœur

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 12h : Le Festival Laka ! Le Parc naturel marin et ses partenaires reviennent cette année. Ce temps fort autour du patrimoine culturel maritime de Mayotte se déroulera le 4 novembre à partir de midi, et le 5 novembre, sur la plage de Mbouini pour mettre à l’honneur les traditions vivantes en lien avec la mer. Venez le samedi à partir de midi découvrir le village des traditions, en bord de plage, avec de nombreuses activités :

– Un atelier participatif de fabrication du sel

– Une activité de fabrication de pirogues

– Un atelier d’entrainement à la navigation en pirogue avec l’association Laka, à partir de 14 ans

– Une animation de pêche durable

– Un espace cinéma sur les liens culturels de Mayotte avec la mer avec une projection du court-métrage LAKA, un film de Germain Le Carpentier

– Un espace tatouage et henné

– Une mise en scène de théâtre sur le thème du continuum terre-mer par les enfants de Mabawa

Et d’autres surprises …

– A partir de 19h : AKODA et Emmanuel Réveillé en concert au restaurant La Croisette à Mamoudzou dans le cadre du Maoré Jazz Festival

– A partir de 19h : ATOWEEN 3

Déjà la troisième édition de l’Atoween qui s’annonce haute en couleur comme les années précédentes.

Le site : Incroyable et historique, il ne manquera pas de vous séduire. Située dans la malavoune, perdue entre Combani et Kahani, une cocoteraie, véritable havre de paix où vous pourrez vous laisser emporter par les sons et les couleurs sans vous soucier de votre sécurité.

La musique : Les Dj expérimentés d’Atomix seront là pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, mais pas uniquement. Des guests invitées pour cette occasion se feront un plaisir de vous emmener dans leur univers musical.

La scéno : Surprise ! Tous le krew vous prépare une nouvelle scéno inédite spéciale Halloween pour une immersion totale dans un monde féérique.

La déco : La team déco vous concocte également de quoi vous transporter au pays des rêves.

Bar et restauration : Un bar sera mis à votre disposition pour vous abreuver ainsi qu’un service restauration

Camping : Gratuit et sûr, n’hésitez pas à prendre votre tente ou votre hamac pour éviter de rentrer la nuit. Il y a de la place pour tout le monde.

Parking : Aucun risque d’empiéter sur la voie publique, il y a de la place pour se garer et notre service de sécurité sera là pour veiller à vos véhicules.

Tarifs : 18 euros en prévente / 25 euros sur place

Lien prévente

Soirée : Au Lascap bar à Mbouini

A l’occasion de la course de pirogues de M’BOUINI doujahsound revient nous faire danser.

Dimanche 5 novembre

– Toute la journée : Le Festival Laka – Course de pirogues sur la plage de Mbouini

La journée du dimanche sera consacrée à la 9ème édition du Défi du Fundi. Comme toujours :

Le défi des jeunes fundis (de 14 à 18 ans) Gratuit

Le défi des fundis adultes 20€ la pirogue

Le défi des fundis entreprises/collectivités 60€ la pirogue

Et une finale réunissant les gagnants des trois catégories !

A bord de pirogues à deux places, les participants effectuent un parcours de 3 km à la seule force des bras.

Inscriptions

– De 8h à 16h : Les Poussins en tenue

Dimanche 5 novembre 2023, de 8h00 à 16h00 au Parking du Collège de Sada. Rejoignez-nous pour assister à une présentation captivante d’un moment FIT-FOOT et à une séance de Fitness en compagnie de tous les sympathisants. Mais ce n’est pas tout ! Nous aurons également une superbe TOMBOLA avec des LOTS à gagner. Cet événement promet d’être une journée mémorable, pleine d’enthousiasme, d’énergie, de sport et de chances de gagner. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité, d’activité physique et de récompenses. Venez en famille, entre amis, et préparez-vous à bouger, à vous amuser, et à vivre une journée inoubliable

– De 8h à 16h : La Tournée des Ambitieux – Lieu : MJC de Combani

Que vous cherchiez des trésors artisanaux, des accessoires à la mode, des produits cosmétiques, des produits de soins, ou que vous souhaitiez déguster des saveurs locales authentiques, « La Tournée des Ambitieux » a tout pour vous combler.

– De 8h30 à 12h : L’UDAF Mayotte porte le dispositif REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et continue sa tournée des intercommunalités pour la mise en place des Matinées des parents. Rejoignez-nous pour une matinée spéciale dédiée à la parentalité, avec la présence de tous nos partenaires. Que vous soyez parent, futur parent, ou simplement intéressé par les sujets de parentalité, c’est l’occasion parfaite de vous informer et de partager vos expériences. Au programme : Ateliers interactifs, Discussions ouvertes, Conseils pratiques, Échanges conviviaux. Lieu : Lycée de Chirongui

– De 8h30 à 13h30 : Journée handicap et bien-être

A l’occasion du tour de Mayotte en fauteuil roulant, le CCAS et la ville de Chiconi s’associent à l’évènement pour organiser une journée dédiée l’activité physique adaptée. On vous attend nombreux le dimanche 5 novembre à la place Sicotram pour accueillir comme il se doit nos amis en fauteuil, et par la même occasion, profiter des activités proposées : Stands d’information, ateliers APA, fitness adapté…

– De 9h à 17h : Le vide dressing by Jane Jaquin deuxième édition se tient à Kaweni au restaurant l’Italiano !

Deux jours de mode seconde main et de premier choix dans un très bel espace pour vivre ensemble une bulle de shopping unique. On y retrouve des vêtements d’occasion à petits prix, homme, femme et enfants, du vintage et des créateurs avec un espace gourmand et surtout une bonne ambiance ! Sur place pour se restaurer : les burger du BonCoin, bar à cocktails et jus de fruits frais !

La boîte à dons : vous y déposez et y prenez les articles que vous ne souhaitez plus porter. Elle sera remise à l’association Le regard du cœur

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 4 novembre à 10h : Les Trolls 3

13h : La Pat’ Patrouille

16h : Killers of the Flower Moon

19h : Inestimable

Dimanche 5 novembre à 10h : Katak, le brave béluga

13h : Les Trolls 3

16h : L’Exorciste – Dévotion

19h : 3 jours max

Infos : www.cinealpajoe.yt

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 4 novembre à 11h : La colline aux cailloux

14h : Katak, le brave béluga

17h : Le garçon et le héron

20h : Killers of the Flower Moon

Dimanche 5 novembre à 11h : Katak, le brave béluga

14h : Le garçon et le héron

16h30 : Killers of the Flower Moon (VO)

20h : Second tour

Billetterie