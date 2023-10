Vers la création de la fédération des centres sociaux de Mayotte, pour « favoriser le bien vivre ensemble »

Lundi 2 octobre 2023 s’est tenu un séminaire dédié au fédéralisme réunissant les directeurs et les présidents des centres sociaux locaux agréés, les structures d’Espace de Vie Sociale (EVS), des représentants de la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) et les acteurs de l’action sociale de la CSSM. L’objectif étant de concrétiser les travaux de création de la fédération des centres sociaux de Mayotte, qui viendra renforcer l’accompagnement de l’animation de la vie sociale sur le territoire.

A ne pas confondre avec un Centre communal d’action sociale, un centre social accueille et écoute les usagers-habitants, les familles et les groupes ou les associations et assure une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, développe des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire.

Dans le cadre de sa mission de la branche Famille, la CSSM a attribué une subvention pluriannuelle de 2023 à 2024 à la FCSF à hauteur 96.718 euros pour soutenir la création et la consolidation d’une fédération des centres sociaux et EVS de Mayotte, avec notamment le recrutement d’un poste permanent de chargé(e) de mission.

Il s’agit d’un projet validé collectivement en décembre 2022 qui s’accomplit avec la force et la richesse d’un réseau de 12 centres sociaux agrées par la CSSM et de 7 porteurs de projets en phase de préfiguration.

Pourquoi créer une fédération locale ? Avec l’appui du réseau national, la fédération porte la vision construite collectivement, portée par des acteurs locaux et soutenue par des professionnels. Une fédération locale définit son projet social et son fonctionnement. L’enjeu majeur est de répondre aux actions favorisant le bien vivre ensemble et la participation des habitants, dans une démarche de tisser des liens entre les générations. Disposer d’un interlocuteur unique qui assemble les besoins locaux et assure le relais vers le national va faire gagner en efficacité. Il s’agit aussi de mieux accompagner le développement des centres sociaux notamment dans la gestion administrative des structures.

La FSCF, représentée par Yann Even, coordinateur de développement, et Joaquin Carvalho, chargé de mission en Conseil Animation, était en déplacement à Mayotte la semaine du 25 septembre 2023 dans le cadre de cet accompagnement. Au programme : Formations et rencontres des acteurs locaux salariés et bénévoles en vue de partager les expériences et travailler sur leur montée en compétence, Séminaire le 2 octobre pour poser la 1ère brique de construction de la fédération de Mayotte suite à un travail mené avec la CSSM depuis fin 2022.

Il s’agit notamment de préparer la transition en 2024 pour une prise en main locale et de travailler la dimension de projet fédéral.