Le salon de l’étudiant et de l’apprenti de Mayotte se tiendra du 16 au 20 cotobre aux quatre coins de l’île !

Le salon de l’étudiant et de l’apprenti de Mayotte (SEA) débutera ce lundi 16 octobre à 7h30 à la MJC de Dembeni. Il s’étalera ensuite sur toute la semaine prochaine aux quatre coins de Mayotte : mardi 17 au centre social de Miréréni, mercredi 18 à la MJC de Combani, jeudi 19 à la MJC de M’gombani et vendredi 20 à l’ancienne MJC de Bouyouni, actuel siège de la CCGN. Toujours de 7h30 à 13h30, excepté lundi, jour d’ouverture, où il se prolongera jusqu’à 15h30. Un service de ramassage des jeunes est organisé dans toutes les communes de l’île pour permettre à un maximum de personnes d’y participer.

Organisé par le département, le rectorat ainsi que des acteurs privés, ce salon a pour objectif de permettre aux jeunes Mahorais de rencontrer les acteurs principaux de l’insertion professionnelle et du monde socio-économique de l’île. Des enseignants et des professionnels de l’orientation seront également présents pour guider les jeunes dans leur choix d’orientation, que ce soit sur l’île ou à l’extérieur. Les associations étudiantes et des apprentis se sont joints à l’évènement pour faire part de leur expérience. Des cafés-débats seront organisés chaque matinée sur des thèmes aussi divers que les transports et la mobilité, l’accompagnement des étudiants dans l’enseignement supérieur ou encore les métiers du digital. Une occasion pour les jeunes Mahorais d’avoir un regard plus précis sur leurs possibilités d’avenir et de les appréhender avec davantage de réalisme !