3ème édition du Tour de Mayotte en Fauteuil et kayak

C’est Ambdi Razakou Ousseni Coco, alias Docteur Léo qui avait lancé le concept d’un tour de l’île en fauteuil roulant. Depuis, le kayak s’est rajouté au challenge et la 3ème édition est annoncée.

Après 2017 et 2019, cette 3ème édition du Tour de Mayotte en Fauteuil roulant et en Kayak, aura lieu du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2023, organisée par l’association Handicapable De Mayotte (HDM).

Une matinée de débats ouverts aura lieu le lundi 16 octobre 2023, à partir de 9h à Chiconi, place Socotram. Il s’agira de présenter le projet TMF-K 2023 et de solliciter le soutien de nouveaux partenaires, et de lancer le débat sur la place du handicap à Mayotte, avant de le poursuivre dans tous les villages et avec tous les habitants à travers ce tour de l’île en 16 jours et 14 étapes.