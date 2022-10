AVIS DE MODIFICATIONS – SARL ROUSSEAU-PADIAL

AVIS DE MODIFICATIONS



Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 28/07/2022 et

du procès-verbal de la gérance en date du

19/09/2022, de la SARL ROUSSEAU-PADIAL au

capital de 84 990,85 € dont le siège social est sis

Allée du Lauragais Kaweni – ZI de Kaweni 97600

MAMOUDZOU (Mayotte) immatriculée sous le n°

024 061 392 RCS MAYOTTE, le capital social a

été réduit d’une somme de 33 874,39 €, pour être

ramené de 84 990,85 € à 51 116,46 € par rachat et

annulation de 2222 parts sociales.

La modification des statuts appelle la publication

des mentions antérieurement publiées et relatives

au capital social suivantes :

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention :

« Le capital social est fixé à QUATRE VINGT

QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGTDIX EUROS et QUATRE-VINGT CINQ

CENTIMES (84 990,85 €). »

Nouvelle mention :

« Le capital social est fixé à CINQUANTE ET UN

MILLE CENT SEIZE EUROS et QUARANTE SIX

CENTIMES (51 116,46 euros). »

Les articles 6-7 et 8 des statuts ont été modifiés en

conséquence.

Aux termes du procès-verbal en date du

19/09/2022, l’associé unique a pris acte de la

démission de M. Christian Serge ROUSSEAU de

ses fonctions de gérant à compter du 01/10/2022

et a décidé de ne pas procéder à son

remplacement.

Aux terme du même procès-verbal, l’associé

unique a décidé une augmentation du capital

social de 48 883,54 euros par incorporation de

réserves, ce qui entraîne la publication des

mentions suivantes :

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention :

« Le capital social est fixé à CINQUANTE ET UN

MILLE CENT SEIZE EUROS et QUARANTE SIX

CENTIMES (51 116,46 euros). »

Nouvelle mention :

« Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS

(100 000 €). »

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en

conséquence.

