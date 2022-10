Les lycéens de Dembéni bientôt à l’antenne : bonnes ondes et jeu de duplex

« Ce duplex, de mémoire, il n’y en a jamais eu », commente le proviseur du Lycée de Dembéni, Michel Toumoulin. Il explique ainsi comment l’établissement a investi dans un studio média pour débuter une web radio, et pour lancer cette dernière, il aura fallu faire les choses en grand : pas moins de 5 jours d’émissions en direct et en duplex avec les élèves du lycée Rémi Bello, à Nogent le Rotrou, où M Toumoulin exerçait auparavant.

En tout, les deux lycées produiront chacun 5 heures de direct, avec des thèmes variés, sous le prisme de la découverte de l’île au lagon sous différents aspects. Seront ainsi abordés le territoire avec des interviews d’institutionnels, l’environnement et le développement durable, l’éducation, l’économie et les cultures de Mayotte.

Une initiative à saluer, qui s’impose comme inédite : le proviseur explique que c’est « une première dans l’histoire des établissements scolaires que de voir deux établissements émettre simultanément, de manière complémentaire, en direct sur la bande FM, et en duplex ». Quand le lycée Rémi Belleau émettra à partir de 8h lundi prochain, les auditeurs de Dembeni pourront les entendre grâce à la fréquence 102 dans un rayon de 7 kilomètres autour du point d’émission. Et inversement. De fait, le lycée de Dembéni a poussé les choses plus loin encore qu’une web radio classique, en faisant installer par TDF une antenne sur la face de l’établissement, laquelle permettra de diffuser 102 FM dans un périmètre précis. De plus, les émissions seront hébergées sur internet, et rediffusées sur le site du lycée.

Plusieurs professeurs se sont ainsi attelés à la préparation des élèves, des journalistes aux techniciens.

« Cette radio n’est pas un jouet, c’est un outil d’émancipation »

Le journaliste référent Michael Dewever-Plana s’est lui-même chargé d’initier les jeunes aux techniques de l’interview, leur inculquant les façons d’être « le plus performant possible au moment où on se trouve devant un micro ». « J’essaye de les pousser le plus loin possible, explique-t-il. Parce qu’on parle d’excellence. Et moi ce qui m’intéresse, c’est d’aller au delà de ce qu’ils pensent pouvoir faire ».

Et l’excellence déjà établie du lycée ne pourra qu’être renforcée encore par cette initiative aux multiples vertus, selon le proviseur Toumoulin du moins : « Cela leur permet de développer les compétences de l’écrit, de l’oral, ils vont gagner en autonomie, en assurance, on peut évidemment faire le lien avec le grand oral… C’est une manière de les responsabiliser, c’est aussi une manière d’améliorer le climat scolaire ». Il précise que « cette radio n’est pas un jouet, c’est un outil d’émancipation ».

Et le recteur Gilles Halbout d’ajouter que « c’est important pour Mayotte de s’ouvrir, que nos élèves puissent communiquer avec d’autres territoires de la République, et de présenter aussi une autre image de nôtre île ».

Le début d’une belle aventure pour ces apprentis journalistes et techniciens lesquels viendront un jour, espérons-le, rejoindre les rangs des rédactions mahoraises.

Mathieu Janvier