Le rectorat et la mairie du chef-lieu font front commun pour les infrastructures scolaires

« Ce n’est pas qu’un mariage de raison, c’est un mariage d’amour ». C’est une lune de miel perpétuelle que semblent lier entre eux la mairie de Mamoudzou et le rectorat. Déjà, la complémentarité de leur action a permis la couverture du plateau sportif du collège K1. La signature de la convention de subvention entre les deux institutions concernant l’accompagnement financier du rectorat sur la restructuration du plateau de Kaweni et la création d’une allée piétonne le long du lycée des Lumières constitue une avancée supplémentaire dans le vaste projet de rénovation urbaine en passe de voir le jour à Kaweni.

De grands chantiers prévus dès l’année prochaine

La création de l’allée piétonne, avec le déploiement d’un parcours crossfitness, s’inscrit dans le projet éducatif de la zone de Kaweni. « Mon objectif c’est de ne prendre aucun retard », souligne le recteur. A compter de janvier 2023 et pour une période de trois années, il y aura « d’intenses travaux sur l’entièreté de la zone d’aménagement de 22 hectares », détaille Christophe Protais, responsable projet immobilier pour le compte du rectorat zone de Kaweni. Il abonde : « les procédés employés seront très techniques car le sol n’est pas forcément de bonne qualité puisque ce sont des anciennes zones maraîchères ».

Ce vaste chantier verra notamment la sortie de terre, pour la rentrée scolaire 2025, d’une cuisine centrale composée de trois réfectoires en mesure de fournir 8500 repas par jour, un internat de 200 places réparties sur cinq niveaux ainsi qu’un stade de football. « Le début des travaux pour l’internat et le stade est fixé à janvier-février et concernant le réfectoire pour avril », explicite Elodie Furic, directrice rénovation urbaine à la mairie du chef-lieu.

Si l’allée piétonne et la restructuration du plateau de Kaweni représentent un montant d’un plus de 1,2 million d’euros, avec une participation du rectorat à hauteur de 35 %, l’ensemble des projets à venir ainsi que les aménagements prévus y compris sur la voirie et l’assainissement, représentent « tout cumulé, toutes dépenses confondues, 150 000 millions d’euros », indique Christophe Protais.

Faire de la jeunesse d’aujourd’hui les acteurs de demain

Si la construction de nouveaux équipements sportifs participera « au bien-être des élèves » se félicite le premier adjoint au maire Dhinouraine M’Colo Mainty, tout l’enjeu est désormais de former des éducateurs pour accompagner les jeunes en dehors du temps scolaire. A ce titre, le rectorat a rappelé l’ambition de l’académie de Mayotte de « développer l’offre du périscolaire », grand chantier de cette rentrée scolaire. Un sujet qui en appelle un autre, celui de la complémentarité des filières éducatives avec les besoins du territoire. Les parties prenantes ont ainsi rappelé le besoin d’engager des professionnels pour « faire tourner les infrastructures sportives » tout en encourageant les jeunes à s’engager dans des activités associatives pour faire vivre la vie sociale. Autant de projet qui tendent à mobiliser une jeunesse en recherche de devenir.

Pierre Mouysset