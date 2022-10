Le RSMA de Mayotte collecte 10 000 euros pour les blessés de l’armée de Terre

Le 24 juin dernier, lors de la journée nationale dédiée aux blessés de l’armée de Terre, le RSMA de Mayotte se mobilisait au cours de deux évènements sportifs. Ainsi, quatre sous-officiers du régiment se sont lancés le défi d’effectuer la plus grande distance sur un assault bike (un vélo crossfit avec résistance à l’air, exercice très exigeant pour le cardio), et battre le record du monde de 816 kilomètres. Et après de longs mois d’entraînement, le défi a été remporté haut la main, sous le regard des internautes puisque l’évènement était diffusé en direct, accompagné d’une cagnotte en ligne et d’une tombola. De nombreux donateurs, nationaux comme mahorais, ont pu permettre la collecte de 10 000 euros, remis ce mardi à l’association Terre Fraternité, afin de soutenir les blessés en services de l’armée de terre, leurs familles et les familles des soldats morts en service. Un bel exemple de solidarité et d’engagement.