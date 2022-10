Ville de Mamoudzou (976) – AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX

Ville de Mamoudzou (976)

Rue du Commerce

BP 01

97600 Mamoudzou

AVIS RECTIFICATIF

TRAVAUX



Section 1 : Références de l’avis initial

Section 2 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mamoudzou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000883700011

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Requalification de la rue Mchindra said et rue de la Mairie

Classification CPV : 45233252

Type de marché : Travaux

Critères d’attribution du marché : 1-Prix des prestations : 50.0 %

2-Valeur technique : 50.0 %

Section 4 : Informations rectificatives

Rectification

Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots : Date et heure limite de réception des plis :

– Au lieu de Jeudi 13 octobre 2022 – 12:00

– lire Jeudi 27 octobre 2022 – 12:00

Date d’envoi du présent avis

12 octobre 2022