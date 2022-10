30 lycéens en immersion pour découvrir la Licence Accès Santé du CUFR

Cette immersion d’une trentaine de futurs bacheliers s’impose comme le fruit d’un travail collectif impliquant le CD 976, l’ARS, la DEETS, Eliane Conseil et le CHM, pour permettre aux lycéens de découvrir la licence Accès Santé (LAS) du CUFR.

Une expérience promettant des rencontres avec le monde médical et universitaire, des formations et des applications pratiques.

Issue de la réforme des études de santé annoncée fin 2018, laquelle mettait fin à la Première année commune aux études de santé (PACES), la Licence Accès Santé comprend des unités d’enseignements de médecine au CUFR. Le parcours permet d’intégrer des études de santé (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie…) sur concours.

Inutile de préciser qu’une telle formation trouve toute sa place, à l’égard des enjeux du territoire et du désert médical latent.

Toutefois, le CUFR précise que ce changement dans l’accès aux études de santé ne traduit pas pour autant un allégement de la difficulté dans les filières de santé qui restent des parcours d’études exigeants et sélectifs.

Une immersion ayant pour objectif de donner plus de visibilité à cette formation donc, tout en offrant aux futurs étudiants la possibilité et l’envie de réussir ses études de médecine, pour revenir travailler sur le sol mahorais par la suite.