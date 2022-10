Un café-débat sur la contraception le samedi 15 octobre prochain

C’est un sujet plus que prégnant sur le sol mahorais, et encore trop peu connu localement. Mais les acteurs s’investissent, et tout au long de la semaine de la contraception, des tables rondes et ateliers ont été organisés au travers du territoire de Mayotte. Ceux-ci auront permis d’échanger et d’aborder des pistes de réflexions autour de la contraception.

Ainsi, pour clôturer cette édition, le réseau périnatal de Mayotte et ses partenaires invitent autant les professionnels que le grand-public à se réunir le samedi 15 octobre prochain de 8h à 12h à la MJC de Mgombani, pour une restitution autour d’un café débat.

La participation à cette restitution est ouverte à toutes et tous. Pour s’inscrire, contacter directement la chargée de prévention au 0639 66 62 59 ou par mail à projets- prevention@repema.org.