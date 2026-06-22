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Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
La Mahoraise Leonelle Redjekra à l’honneur au Salon VivaTech 2026
22 juin 2026
L’État lance un appel à projets pour financer les associations mahoraises
20 juin 2026
Air Austral retrouve la rentabilité en 2025-2026, avec un bénéfice net de 1,5 million d’euros
19 juin 2026
À Mayotte, seuls 15 % des ménages vivent dans un logement entièrement équipé, révèle l’INSEE
19 juin 2026
Centre d’Application Agroécologique de Miréréni : la préfecture écarte l’étude d’impact environnemental
19 juin 2026
Education
Environnement
Longoni : la remise en eau reportée à lundi soir après une casse sur le réseau
21 juin 2026
Coupure d’eau programmée dimanche à Longoni, au port et dans les zones d’activité
20 juin 2026
La CADEMA organise une distribution gratuite de bacs à ordures à Tsoundzou II du 22 au 25 juin
19 juin 2026
Centre d’Application Agroécologique de Miréréni : la préfecture écarte l’étude d’impact environnemental
19 juin 2026
SMAE : Coupure d’eau à Mbouini ce vendredi pour des travaux de raccordement du forage
17 juin 2026
Faits divers
Océan Indien
Maymounati Moussa élue à la tête de la Délégation aux Outre-mer, annonce le CESE
19 juin 2026
Le spectacle « Nastaliq du souffle » veut faire dialoguer les cultures de l’océan Indien
18 juin 2026
Inégalités dans les Outre-mer : la compensation ne suffit plus sans développement économique
12 juin 2026
MPOX : Un nouveau décès à Madagascar et fin de l’épidémie aux Comores
12 juin 2026
Accord de partenariat économique UE– États insulaires de l’océan Indien : Younous Omarjee regrette « un accord négocié sans consultation de La Réunion et...
11 juin 2026
Politique
Maymounati Moussa élue à la tête de la Délégation aux Outre-mer, annonce le CESE
19 juin 2026
« On est à un point de bascule », le préfet présente la feuille de route de la convergence sociale à Mayotte
19 juin 2026
Port de Longoni : l’EPIC adopté à la majorité, Ben Issa Ousséni salue « une décision à la hauteur de Mayotte »
18 juin 2026
« On retrouve notre port », la satisfaction des salariés de Longoni après le vote en faveur de l’EPIC
18 juin 2026
Tribunal administratif : le rapporteur public recommande l’annulation du scrutin de Bouéni
18 juin 2026
Santé
« Il faut aller chercher les femmes », estime le CRCDC de Mayotte, pour faire reculer le cancer du col de l’utérus
22 juin 2026
« Si on vient aux urgences, c’est parce qu’on souffre » : la réalité difficile des patients drépanocytaires
22 juin 2026
Le CHM met à l’honneur ses agents les plus fidèles
19 juin 2026
Deux évacuations sanitaires vitales de patients hospitalisés en réanimation annulées en raison de la grève
17 juin 2026
« C’est un bébé service » : à Dzoumogné, une médecine de proximité victime de son succès
16 juin 2026
Société
SMAE : les usagers situés dans les parties basses de Dembéni et d’Iloni réintègrent le système des tours d’eau
22 juin 2026
Une nouvelle offre de formation à Mayotte avec le BUT GACO
22 juin 2026
SMAE : remise d’eau prévue ce soir vers 18h pour les usagers du Port de Longoni et des zones d’activité sur chemins d’eau
22 juin 2026
La Mahoraise Leonelle Redjekra à l’honneur au Salon VivaTech 2026
22 juin 2026
Fermeture nocturne temporaire de la rocade de M’tsapéré
22 juin 2026
Culture
Justice
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JDM
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Economie
La Mahoraise Leonelle Redjekra à l’honneur au Salon VivaTech 2026
22 juin 2026
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