Difficile pour un ministre de se rendre à Mayotte les poches vides, Elisabeth Borne en a fait l’expérience avec une rentrée scolaire partielle en raison de l’état de délabrement des écoles 8 mois après le cyclone. Et Manuel Valls qui décolle ce dimanche pour Mayotte, ne pouvait décemment pas revenir sur l’île sans aucune réponse à donner aux élus.

La fronde portée par le maire de Mamoudzou sur l’absence d’accompagnement de l’Etat dans les investissements de (re)construction du territoire, « on ne peut pas faire de miracle !« , a sans doute porté ses fruits. Dans un contexte national d’économie budgétaire, les collectivités mahoraises menaçaient de se retrouver étranglées.

Les premiers arrêtés de versement des aides post Chido aux communes viennent d’être publiés. Ce n’est que le début, les enjeux de taille portant notamment sur les écoles avait fait valoir le maire de Mamoudzou à l’heure de la rentrée, mais pas seulement, puisque l’accompagnement à l’évacuation de déchets est notamment prévu à Sada.

Écoles et éclairage public

Il est ainsi alloué 1,652 million d’euros à la commune de Chiconi pour la réfection de son éclairage public, un investissement total de 2 millions d’euros qui nécessitera donc un autofinancement de 338.000 euros de la commune. Le maire a un an pour lancer les opérations.

La Communauté de communes de Petite Terre (CCPT) bénéficiera de 128.000 euros pour la réfection de la vidéo protection, soit également 80% de l’investissement qui se monte à 161.000 euros.

La commune de Sada percevra 151.594 euros pour le nettoyage des écoles, pour une opération de près de 190.000 euros, et 613.835 euros, pour les prestations de nettoyage et d’évacuation des déchets.

Trois arrêtés concernent la commune de Mamoudzou. Il faut dire que le maire avait été plus que réactif puisqu’au lendemain du cyclone, une cellule d’urgence avait été mise en place avec une évaluation des dégâts humains et matériels. Et c’est vers le système scolaire que se tourne prioritairement l’aide, avec 1,5 million d’euro d’accompagnement. Ainsi, la rénovation et la sécurisation de l’école Cavani Sud, un investissement de 890.000 euros seront financées à hauteur de 741.681 euros par l’Etat, l’école Fundi Adé bénéficiera de 352.306 euros, avec un délai de réalisation de 4 ans, l’école maternelle T9 Kawéni, de 447.000 euros.

A la question sur toutes les bouches des édiles « quand pourra-t-on toucher ces aides ? », l’arrêté précise une prise d’effet « dès sa signature », et prendra fin lors du versement du solde.

Vite, ça urge !

A.P-L.