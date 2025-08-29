Ce diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées a dirigé les programmes de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, un domaine qu’il va pouvoir mettre à profit ici, les infrastructures promises par l’ancien Garde des Sceaux Dupond-Moretti n’ayant pas encore toutes trouvé terrain à leur pied. Benoît Gars a également managé les projets de constructions et les stratégies immobilières du Département des Yvelines.

Il plonge donc dans le grand bain des désordres fonciers de Mayotte, où les régularisations sont récentes grâce aux actions différenciées de l’EPFAM (Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte) et de la Commission d’urgence foncière (CUF).

Créé il y a à peine 10 ans, mais doté de moyens tardifs, l’EPFAM aura permis de nombreuses réalisations, parfois dans la douleur en raison des nombreuses indivisions qui règnent dans les propriétés foncières à Mayotte. Il aura permis de lancer les démarches pour la localisation du 2ème hôpital à Tsingoni qui impliquait de gros surcoûts notamment en terrassement, de sécuriser le foncier de la 3ème retenue collinaire, de la ZAC de Tsararano, avec 2.600 logements et des équipements à la clé, de la Cité judiciaire à Kawéni en lieu et place de l’annexe de la DEAL, du lycée des Métiers du bâtiments, etc.

Chido aura fait monter les enchères, il faut réparer et construire. L’ordonnance du 26 mai 2025 d’application de la loi « Urgence pour Mayotte » définit les prérogatives du nouvel établissement public. En plus des aménagements et des constructions relevant de sa compétence, il veillera à la livraison de tous les ouvrages et à la réalisation de toutes les opérations d’aménagement, conduites par des acteurs publics et privés, nécessaires à la reconstruction, et pourra se substituer en cas de défaillance d’un maître d’ouvrage. Déboire récurent à l’origine des échecs de programmes à Mayotte.

Le conseil d’administration associera en nombre égal des représentants des collectivités territoriales de Mayotte et des représentants de l’État, et sera présidé par le président du conseil départemental. Un comité d’orientation sera également établi.

Anne Perzo-Lafond