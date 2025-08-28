Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a détruit de nombreux poteaux électriques et téléphoniques ainsi que plusieurs armoires, laissant hors service 75 % du réseau ADSL de l’opérateur Orange. Le lendemain, ce dernier estime qu’environ 99% de ses clients usagers du réseau internet fixe sont déconnectés. Impossible également pour les familles de se connecter via leurs téléphones portables puisque, sur les 54 antennes du réseau mobile d’Orange, 51 sont hors service, principalement en raison d’un manque d’énergie.

André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte déclare aussitôt, le 15 décembre, mettre « tout en œuvre pour reconnecter nos clients au plus vite. Nos équipes sont pleinement mobilisées et se déploient sur toute l’île pour sécuriser en priorité nos sites stratégiques ».

Mais face à l’ampleur des dégâts sur un réseau ADSL vieillissant – installé à Mayotte en 2012 avec la mise en service du câble sous-marin Lion 2 – l’opérateur souhaite profiter de « l’occasion » créée par le cyclone, pour envisager le remplacement du réseau cuivre par un réseau de fibre optique. « Sur certaines zones comme à Koungou le réseau était complètement détruit. On s’est dit qu’il fallait redonner la connexion aux habitants comme on le pouvait, en tentant de réparer les câbles existants mais sans reconstruire le réseau cuivre », explique André Martin, ce mercredi 27 août, dans les locaux de l’opérateur à Kawéni.

Sans reconstruction réelle du réseau cuivre, l’opérateur a misé sur le réseau mobile pour garantir l’accès à Internet aux habitants après le cyclone. Selon Orange, il a fallu attendre le 6 janvier pour que 90 % des Mahorais soient de nouveau connectés. En réalité, la qualité du service était variable et dépendait du nombre de téléphones connectés sur le réseau, ce qui a créé des effets de saturation.

Plus de huit mois après la catastrophe, l’opérateur annonce le lancement officiel de son réseau de fibre optique, avec des premiers raccordements prévus dès le 1er décembre. Malgré les difficultés et l’impact sur la population, l’opérateur défend sa stratégie post-Chido en soulignant une transition rapide du réseau, en 9 mois.

Combiner fibre optique et 5G pour connecter tout le territoire au haut débit

« Dès le premier septembre prochain, 18 armoires fibres seront mises à disposition des opérateurs commerciaux pour un lancement le 1er décembre », assure André Martin, ce mercredi. « Notre engagement est clair : d’ici la fin de l’année, 4.000 prises fibre seront mises en service, puis 20.000 d’ici fin 2026, pour atteindre 28.000 prises fin 2027″. Orange, en tant qu’opérateur commercial, et SFR ont déjà souscrit à l’offre fibre d’Orange. Ils pourront donc proposer le service à près de 6.000 foyers dès ce mois de décembre.

Mais ce réseau ne concerne exclusivement que 5 communes du territoire, à savoir Koungou, Mamoudzou, Tsingoni, Dzaoudzi et Pamandzi. Pour toucher le reste de Mayotte, l’opérateur compte sur le déploiement de la 5G. « 80% de la population est déjà éligible à la 5G à Mayotte et on veut continuer à moderniser le réseau. Il reste à équiper les antennes de M’Tsapéré et de Kani-Kéli pour couvrir l’ensemble du territoire », ajoute André Martin.

La combinaison entre la fibre optique et le réseau 5G permet à l’opérateur de proposer des offres sur l’ensemble du territoire tout en limitant la création d’infrastructures fibres coûteuses aux zones densément peuplées sur lesquelles il est sûr d’obtenir une certaine clientèle. Pour Orange le coût de l’installation du réseau fibre, uniquement sur fonds propres, est de plusieurs dizaines de millions d’euros selon André Martin, qui n’a pas communiqué le prix exact.

« 100% de fibre sur l’ensemble du territoire ce n’est pas possible, par contre utiliser la 5G cela donne l’accès au haut débit à 100% de la population », lance le directeur général d’Orange La Réunion Mayotte.

Orange et Mayotte THD : les enjeux d’un déploiement parallèle

Une phrase qui fait allusion au projet de l’opérateur Mayotte THD, qui a remporté la délégation de service public du Conseil départemental fin mars, au détriment d’Orange, pour connecter l’ensemble du territoire en réseau fibre d’ici 5 ans. Un projet à 183 millions d’euros d’investissements, dont Mayotte THD s’engage à financer plus de la moitié, à hauteur de 92 millions (l’État apporte 55 millions, le Département 24 millions, et les fonds européens 10 millions).

Deux réseaux fibres seront donc actifs à Mayotte, l’un sera la propriété d’Orange, le second du Département. Si dans un premier temps cette situation semble offrir des avantages : concurrence accrue, accélération du déploiement, redondance technique et plus grand choix pour les fournisseurs d’accès et les usagers, ce déploiement parallèle soulève de nombreux enjeux.

Un risque pour le modèle public de Mayotte THD

Le réseau de Mayotte THD a pour mission d’assurer une couverture universelle du territoire, y compris dans les zones rurales peu rentables, afin de garantir l’égalité d’accès. En concentrant son réseau sur les zones les plus denses et profitables, Orange risque de fragiliser l’équilibre économique du modèle public en privant le réseau départemental d’une partie de ses clients potentiels.

L’enjeu central réside donc dans la coordination entre Orange et Mayotte THD. Sans stratégie commune, il existe un risque de fracture numérique et de gaspillage de fonds publics.

Questionné sur la construction du réseau fibre de Mayotte THD, André Martin a indiqué qu’Orange ne pouvait pas laisser sa clientèle sans solutions après le cyclone Chido, et a donc naturellement pris la décision de déployer son propre réseau fibre. Mais ce déploiement se fera uniquement pour sa clientèle située dans les cinq communes désignées. Pour les autres, le directeur général a laissé entendre que le réseau de Mayotte THD lui sera complémentaire.

Tandis que la population ne connaît pas encore les prix d’un abonnement fibre, la bataille des opérateurs a bel et bien commencé.

Victor Diwisch