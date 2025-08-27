À Mayotte, la commune de Bandrélé, vient de recevoir un soutien financier de la Banque des Territoires afin de relancer la reconstruction des bâtiments et infrastructures touchés par les cyclones Chido et Dikeledi.

Nicolas Blanc, directeur régional Océan Indien de la Banque des Territoires, et Ali Moussa Moussa Ben, maire de Bandrélé, ont signé un contrat de prêt « Reconstruction Mayotte » d’un montant de 1,9 million d’euros sur trente ans, « dont 5 ans de différé total d’amortissement et sans intérêts ». Ce prêt est destiné à financer la reconstruction de divers ouvrages publics, notamment les bâtiments scolaires et culturels — écoles, médiathèque, MJC, agence postale communale —, ainsi que les équipements sportifs et les réseaux de voirie, d’éclairage public et d’eaux pluviales.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites de cette collaboration, estimant qu’elle permet « une mobilisation rapide de fonds pour la reconstruction de Bandrélé ». Le communiqué précise que le dispositif « Reconstruction Mayotte » s’adresse aux bailleurs sociaux, collectivités locales et groupements, ainsi qu’aux établissements publics, et présente des conditions jugées favorables : aucun décaissement n’interviendra pendant cinq ans et, à l’issue de cette période, le remboursement s’étalera sur 25 ans « au taux du livret A + 0,6% ». Ces conditions sont rendues possibles grâce au soutien de l’État, « qui apporte sa garantie à 100% ».