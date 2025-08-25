Se connecter
Le Journal De Mayotte
Economie
Les entreprises ultramarines inquiètent face aux coupes budgétaires de 2026
25 août 2025
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Kani-Kéli sommée par la CRC de poursuivre son redressement budgétaire
22 août 2025
Voitures hybrides et électriques : Mayotte face au défi de la gestion des batteries
20 août 2025
Aide à l’encadrement administratif dans les structures collectives agricoles de Mayotte
19 août 2025
À M’tsapéré, la rivière nettoyée par la Communauté Congolaise de Mayotte
25 août 2025
SMAE : Planning des tours d’eau du 26 août au 1er septembre
22 août 2025
La CADEMA distribue des bacs gratuits à ordures à Passamaïnty
22 août 2025
« Kogno Moja pour Mayotte », une journée de solidarité, de culture et d’engagement environnemental à M’tsapéré et Tsoundzou
21 août 2025
Coupure d’eau à Cavani-Mamoudzou, ZI Kawéni et Labattoir-Badamiers
18 août 2025
Thani Mohamed Soilihi veut réformer la participation de Mayotte aux Jeux
22 août 2025
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Les Outre-mer au cœur de la stratégie indopacifique de la France
21 août 2025
Voitures hybrides et électriques : Mayotte face au défi de la gestion des batteries
20 août 2025
Le football, échappatoire et carcan de la jeunesse d’Hamouro
18 août 2025
Thani Mohamed Soilihi veut réformer la participation de Mayotte aux Jeux
22 août 2025
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Les Outre-mer au cœur de la stratégie indopacifique de la France
21 août 2025
Voitures hybrides et électriques : Mayotte face au défi de la gestion des batteries
20 août 2025
L’État officialise la mise en place d’un Établissement public de reconstruction et de développement de Mayotte après le cyclone Chido
20 août 2025
Tsoundzou 2 inaugure sa nouvelle maison médicale
25 août 2025
1240 cas depuis le début de l’épidémie de chikungunya à Mayotte
22 août 2025
CHM : les sages-femmes exercent leur droit de retrait et annoncent une grève
19 août 2025
Bouéni : deux journées santé gratuites pour vacciner, dépister et faire un bilan auditif
18 août 2025
Trois nouveaux médiateurs désignés pour les territoires ultramarins
8 août 2025
FO lève la grève à la STM… mais la trêve reste fragile
25 août 2025
À M’tsapéré, la rivière nettoyée par la Communauté Congolaise de Mayotte
25 août 2025
SMAE : Planning des tours d’eau du 26 août au 1er septembre
22 août 2025
Chiconi inaugure un réfectoire sociale et la reconstruction de l’école Kavani Matsabouri
22 août 2025
La CADEMA distribue des bacs gratuits à ordures à Passamaïnty
22 août 2025
