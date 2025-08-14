Se connecter
Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
Gestion du patrimoine immobilier du Département : la CRC relève une absence de stratégie patrimoniale et un manque d’expertise
14 août 2025
Projet d’extension de la carrière ETPC de Koungou, la phase d’enquête publique a débuté
14 août 2025
La Fedom alerte sur le sort réservé aux entreprises ultramarines dans le prochain budget 2026
14 août 2025
La loi pour la refondation de Mayotte a été promulguée
12 août 2025
Que prévoit la stratégie quinquennale pour la refondation de Mayotte en termes de logement ?
7 août 2025
Education
Environnement
Mise en place du crédit d’impôt permettant l’accélération de la rénovation et de la réhabilitation des logements sociaux en Outre-mer
7 août 2025
Lancement de la 5e campagne « Prime à Vélo » de la CADEMA
7 août 2025
Une mallette pédagogique pour découvrir les forêts mahoraises
6 août 2025
« Chaque année nous fabriquons l’équivalent du poids total de l’humanité en plastique »
5 août 2025
Après plusieurs semaines d’actions de sensibilisation et de recyclage le navire Plastic Odyssey va lever l’ancre
4 août 2025
Faits divers
Océan Indien
Grève STM : Air Austral recommande à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre à l’aéroport
12 août 2025
Comment l’État compte rétablir l’autorité républicaine dans les Outre-mer
12 août 2025
Après plusieurs semaines d’actions de sensibilisation et de recyclage le navire Plastic Odyssey va lever l’ancre
4 août 2025
Kiabi s’implante à Mayotte en partenariat avec le Groupe Cananga
4 août 2025
Orange renforce sa position en couvrant 83 % de la population en 5G à Mayotte
2 août 2025
Politique
Projet d’extension de la carrière ETPC de Koungou, la phase d’enquête publique a débuté
14 août 2025
La Fedom alerte sur le sort réservé aux entreprises ultramarines dans le prochain budget 2026
14 août 2025
« J’aime Mamoudzou », des lettres géantes, symbole mais aussi politique
14 août 2025
La population otage du conflit entre le STM et le Conseil départemental
13 août 2025
« Le fait que le Conseil constitutionnel ait validé cette loi organique est une excellente chose »
13 août 2025
Santé
Trois nouveaux médiateurs désignés pour les territoires ultramarins
8 août 2025
« Chaque année nous fabriquons l’équivalent du poids total de l’humanité en plastique »
5 août 2025
Chikungunya : l’OMS alerte sur une menace mondiale, après les épidémies à La Réunion et Mayotte
4 août 2025
Lancement d’une campagne de vaccination et de dépistage des IST à Mamoudzou ce mois d’août
1 août 2025
Un nouveau guichet à la CSSM pour simplifier les évacuations sanitaires
29 juillet 2025
Société
Gestion du patrimoine immobilier du Département : la CRC relève une absence de stratégie patrimoniale et un manque d’expertise
14 août 2025
Projet d’extension de la carrière ETPC de Koungou, la phase d’enquête publique a débuté
14 août 2025
« J’aime Mamoudzou », des lettres géantes, symbole mais aussi politique
14 août 2025
La population otage du conflit entre le STM et le Conseil départemental
13 août 2025
Alerte à la fausse publicité concernant le réseau CARIBUS
12 août 2025
Culture
justice
Loisirs
JDM
WEB
