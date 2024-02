Blocages : les services de La Poste perturbés

La circulation impossible en différents points du territoire complique l’acheminement des colis et lettres en entrée et sortie de l’île.

La Poste pointe des activités impactées à la fois par le mouvement social et par l’insécurité, « avec des barrages routiers, des actes de vandalisme et de violences urbaines », qui paralysent Grande-Terre et Petite-Terre. « Dans ce contexte, la priorité de La Poste est la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients ».

Certains bureaux de poste sont fermés, et la distribution du courrier et des colis est limitée. « Les flux courrier colis sont directement impactés par le blocage de la barge, principal accès à l’aéroport sur PetiteTerre. L’acheminement du courrier et des colis de l’Hexagone et de La Réunion à destination et en réception de Mayotte est par conséquent fortement perturbé ».

Pour toute question, le service client reste disponible au 3631. « La Poste déplore cette situation et met tout en œuvre pour assurer la continuité de ses services, et une reprise d’activité normale dès que la situation le permettra. »