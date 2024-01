Crypto-actifs: mise en garde de l’IEDOM avant de se lancer

Vous n’avez jamais entendu parler de Bitcoin ? Alors cette information n’est pas pour vous. Elle concerne les amateurs de crypto-actifs, des actifs numérique anonyme et facile d’emploi, qui pouvait permettre de générer d’importants profits.

« Les crypto-actifs suscitent de plus en plus l’intérêt des investisseurs particuliers ». Si vous êtes détenteur de crypto-actifs ou si vous envisagez d’en acquérir, l’Institut d’émission des départements d’Outre-Mer (IEDOM) vous invite à la plus grande vigilance sur les points suivants, et pas seulement parce qu’elles ne sont pas émis ou garantis par une banque centrale ou par une autorité publique !

– Les crypto-actifs ne sont pas une monnaie. Ils ne permettent pas de régler les achats du quotidien. En particulier, ils n’ont pas cours légal, c’est-à-dire que personne n’est tenu de les accepter en paiement. Leur valeur est très volatile et ne peut pas être garantie. Ils ne peuvent donc pas servir d’unité de compte permettant d’exprimer et de comparer de façon fiable la valeur des biens et services courants. Ils ne peuvent pas non plus constituer une réserve de valeur stable puisque tout investissement en crypto-actifs vous expose à un risque de perte en capital qui peut être très élevé. La seule monnaie qui a cours légal dans les territoires français est l’euro (sauf dans les collectivités françaises du Pacifique qui disposent de leur propre monnaie, le franc Pacifique).

Assurez-vous que l’intermédiaire qui propose des produits ou services sur actifs numériques est autorisé à le faire. Pour cela, consultez la liste des prestataires de services sur actifs numériques habilités par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF Liste blanche des PSAN).

Ne répondez pas aux sollicitations des entreprises ne figurant pas sur cette liste. Celles-ci sont en infraction avec la législation applicable et ne sont pas tenues de respecter les règles de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations. N’hésitez pas à signaler de telles sollicitations à l’IEDOM (Contact – IEDOM) et/ou à l’AMF.

L’AMF recense également les sites à l’origine d’escroqueries liées aux crypto-actifs (achat de cryptoactifs fictifs, financement de projets fictifs, etc.). Consultez les listes noires figurant sur son site (listesnoires-et-mises-en-garde – AMF).

D’une manière générale, vous êtes invité(e) à prendre connaissance des conseils pratiques donnés par l’AMF (Investir en crypto-actifs : les précautions pratiques | AMF) et des fiches informatives de la Banque de France (Le bitcoin | ABC de l’économie (banque-france.fr)).