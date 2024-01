Plusieurs interpellations par la Police nationale ces dernières heures

C’est un lundi prolixe pour les policiers qui ont vu leurs investigations aboutir après les évènements au stade de Cavani. Un homme a en effet été interpellé pour avoir été impliqué dans la préparation de cocktails Molotov qui avaient été retrouvés au cours des évènements de ce mois de janvier. Il a été identifié grâce à « de minutieuses investigations » des enquêteurs de la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN). L’enquête se poursuit sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le même quartier de Cavani, et dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier, les policiers de la DTPN vont patrouiller sans relâche ce secteur « afin d’identifier les groupes de caillasseurs très mobiles qui s’en prennent aux particuliers ». A 4h du matin, le Groupe de sécurité de proximité finit par surprendre un homme, à proximité d’un cocktail Molotov, porteur de pierres et d’une barre de fer. Il est interpellé. Placé en garde à vue puis déféré à la justice, il est actuellement à la prison de Majikavo dans l’attente de son procès.

Et c’est encore ce lundi matin, vers 7h, que les policiers de la DTPN étaient appelés à Mtsapéré pour des affrontements entre bandes rivales. « Les policiers du Groupe de sécurité de proximité, sur place dans la minute, garantissaient la circulation sur la Nationale et repoussaient un groupe virulent d’une trentaine d’individus. » Trois d’entre eux, porteurs de frondes et de couteaux, étaient interpellés et placés en garde à vue.

Il faut encore souligner 9 interpellations à Mamoudzou dans la nuit du 27 au 28 janvier. Il était prés de minuit quand les policiers de la BAC et du Groupe de Sécurité et de Proximité en, patrouille ont surpris des agressions en cours sur des particuliers. L’un d’entre eux a été identifié comme membre d’une bande et s’est enfui. Rattrapé par la patrouille, il se rebellait mais était interpellé. Peu après, 8 personnes « soupçonnés d’être à l’origine de vols à l’arme blanche », étaient interpellées lors d’un quadrillage en règle du quartier. Tous ont été placés en garde à vue.