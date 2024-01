Le CHM fonctionne avec seulement 50% de son personnel

C’est la direction d’un Centre Hospitalier déjà très sinistré en temps normal qui met en garde contre les empêchements d’accès aux soins.

Le CHM enchaine les plans blancs d’année en année, mais c’est pour évoquer l’impact sur le fonctionnement du CHM que la direction de l’établissement communique. « La mobilité des soignants est gravement entravée (bus bloqués et liaisons entre nos différents sites rendues impossibles), les empêchant de rejoindre leur lieu de travail. Cette situation exceptionnelle conduit le CHM à fonctionner actuellement avec moins de 50 % de son personnel hospitalier, rendant difficile la continuité des soins ».

De plus, et malgré la charte des barrages publiée la semaine dernière, les interventions du SAMU-SMUR et des pompiers, « sont entravées », compliquant davantage l’accès aux patients nécessitant des soins urgents.

Malgré ces conditions difficiles, le personnel du CHM se dit mobilisé pour assurer la continuité des soins, « n’hésitant pas à rester plusieurs jours sur site, sans rejoindre leur domicile ».

La direction souligne qu' »il est crucial de permettre au personnel hospitalier d’atteindre son lieu de travail et d’assurer ses missions », et remercie l’ensemble du personnel mobilisé « pour son dévouement et son professionnalisme. »