Labellisation d’un Espace France Services à Mamoudzou

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, et Dominique Faure, ministre chargé des Collectivités territoriales et de la Ruralité, annoncent la labellisation de 96 nouveaux espaces France services sur le territoire.

Lancé il y a quatre ans, le réseau France services compte désormais 2 700 espaces déployés sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de délocaliser des services au plus près de la population, dont la Sécurité sociale, la Poste, Pôle emploi, Mission locale, les Finances publiques, etc.

Le dispositif renforce son offre de services à partir de janvier 2024. Les conseillers France services pourront informer les usagers sur le chèque énergie, les accompagner dans son utilisation et les orienter, si besoin, vers une assistance dédiée.