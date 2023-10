Agression de la principale de K1 : condamnation de l’intersyndicale

Le 9 octobre dernier, les médias recevaient un communiqué d’une intersyndicale FSU, SGEN-CFDT, Sud Solidaires éducation, UNSA Education, représentant une partie du personnel du collège K1. Il était pointé un « manque de considération et de respect » de la part de la principale. Evoquant un « climat permanent de suspicion, de peur, de stress », qui touchait particulièrement les AED, les Assistants d’Education.

L’affaire qui aurait dû se régler en interne de l’établissement avec notamment l’intervention du rectorat, ne l’avait pas été à les entendre, puisqu’ils demandaient d’un côté à la chef d’établissement des engagements sur une « communication positive et respectueuse des valeurs professionnelles et humaines », et au rectorat « des excuses » pour « des menaces implicites et insidieuses sur le renouvellement de leur contrat ». Un communiqué très médiatisé. Un mouvement de grève reconductible avait été initiée, avec notamment, la présence des parents.

Interrogé le recteur Jacques Mikulovic rapportait à nos confrères de Mayotte la 1ère « un problème de communication entre l’équipe dirigeante et les AED ».

Mais ce jeudi matin, alors qu’elle tentait de rentrer dans le collège, la principale s’apercevait que la grille avait été cadenassée. Ce serait à ce moment là qu’elle aurait été molestée, possiblement par des parents d’élèves. Des personnes donc extérieures à l’établissement, qui auraient étonnamment réagi à un problème qui semble relever d’un mauvais relationnel en interne.

Un acte contre lequel s’insurge l’intersyndicale : » Quel que soit la situation conflictuelle qui peut exister dans un établissement scolaire, aucune violence sur l’ensemble du personnel ne peut être acceptée. L’intersyndicale composée du SGEN-CFDT, de l’UNSA Education, du SUD et de la FSU condamne fermement l’agression physique faite aujourd’hui 12 octobre 2023 sur madame Haab, principale du collège Kaweni 1″, et formule « sa solidarité et son soutien sans réserve à la direction et à tout le personnel de collège K1. »

Alors qu’après l’élaboration d’une feuille de route entre les syndicats, la direction et le rectorat, les cours auraient dû reprendre ce jeudi, l’établissement est resté fermé et le restera ce vendredi, veille de vacances scolaires.

A.P-L.