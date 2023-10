L’inflation de caillassages menace la pérennité du ramassage scolaire, alerte le groupement Narendre M’beli

« Une rentrée marquée par des caillassages sans précédent », constate le groupement Narendre M’beli qui avance une inflation impressionnante des agressions. Depuis la rentrée du 23 aout 2023, soit après 38 jours de transports scolaires, les actes d’incivilité qui se sont produits sur le réseau HALO battent tous les records. En effet, sur cette période, le groupement NARENDRE M’BELI fait le constat de 62 bus caillassés avec 85 vitrages et pare-brise éclatés, alors que sur la totalité de l’année scolaire 2022-2023, 53 caillassages de véhicules avaient été enregistrés, et « seulement » 33 sur 2021-22.

Et depuis cette rentrée scolaire, la société enregistre 4 atteintes aux personnes : des conducteurs menacés de mort et des élèves blessés, et a déposé 58 plaintes.