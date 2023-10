Mayotte in Tech pilote un projet régional de transition numérique

10 ans après sa création, GEMTIC (Groupement des Entreprises Mahoraises des Technologies de l’Information et de la Communication) devient Mayotte in Tech, le cluster de l’économie numérique de Mayotte.

Mayotte in Tech met en place le projet SAETECH (Structuration et Animation de l’Ecosystème Tech), Mayotte dans sa région, afin d’accompagner les acteurs économiques dans leur transition numérique en partenariat avec Avana Hub, une association basée à Antananarivo, la capitale Malgache.

Sachant que les TPE et PME représentent la masse entrepreneuriale la plus importante de la zone, dominée par une économie informelle et la jeunesse de notre population, Mayotte in Tech et Avana Hub déploient plusieurs actions « labellisées 10 ans French Tech » sur leurs territoires respectifs : ateliers de sensibilisation et d’accompagnement à la digitalisation, matinales d’informations thématiques avec nos différents partenaires, action de promotion du métier de développeur dans la zone océan indien (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Réunion, Rodrigues), séminaires sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle (IA).

Des séminaires avec les territoires alentours, Madagascar, Comores, Maurice, Rodrigues, Réunion, sont envisagés sur plusieurs points, dont les cyberattaques, l’Intelligence artificielle (IA).

La finale internationale des 24h By Webcup est prévue à Antananarivo, 10 ans après la 1ère édition de la Webcup organisée par le GEMTIC et la CCI Mayotte.

Mayotte était parmi les 1ers territoires à rejoindre la Réunion pour l’organisation de ce concours avec Madagascar, rejoints par Maurice, Comores, Rodrigues et les Seychelles. « Devenu depuis le rendez-vous incontournable des développeurs de la zone, avec chaque année des records de plus de 250 participants afin de concourir durant 24h non-stop pour la création d’un site internet » : les équipes des 7 territoires découvrent un sujet au lancement du concours et ont 24h pour créer un site internet. Après avoir organisé 3 finales et remporté 3 finales dont celle de 2022, Mayotte remet son titre en jeu cette année. 2023 décide de co-organiser la finale de l’évènement avec Madagascar. Du 28 au 29 octobre 2023 à Tananarive, les lauréats de Mayotte, Madagascar, Maurice, Réunion, Comores et Rodrigues, se retrouveront pour la finale internationale des 24h by Webcup.