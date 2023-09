L’ARS informe de mauvaises analyses de qualité de l’eau sur plusieurs villages

« Des analyses reçues ce jour font état de deux non-conformités de la qualité de l’eau à Sohoa et à Acoua. Ces résultats imposent de prendre des mesures d’urgence pour garantir la potabilité de l’eau consommée sur le réseau », informe l’ARS Mayotte.

Des mesures d’urgence, doivent pallier tous risques sanitaires, qui s’applique au village suivant : Acoua village, Sohoa, Chiconi, Coconi, Ongoujou, Sada, Ouangani, Poroani, Miréréni (commune de Chirongui).

Il est demandé à l’ensemble de la population de ces villages, de faire systématiquement bouillir l’eau. L’ébullition permet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. L’eau bouillie peut ainsi être utilisée pour boire, faire à manger et se brosser les dents, sans aucun danger pour la santé. Elle doit être stockée dans un récipient dédié, conservée à l’abri de la chaleur et peut-être utilisée pendant 48 heures.

« L’Agence régionale de santé poursuit le suivi de la qualité de l’eau sur le réseau. De nouveaux contrôles seront effectués dans les prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation. Ses résultats feront l’objet d’une communication. »

Les dispositifs de contrôle sont par ailleurs renforcée comme déjà annoncé dans le cadre du passage autour de haut de 48 heure.