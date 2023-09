« Mayotte à fleur de pinceau », par Attila Cheyssial

On le connaissait architecte, mais Attila Cheyssial a plusieurs couleurs à sa palette. Egalement peintre et docteur en sociologie, il profite de sa connaissance de Mayotte et de son oeil aguerri pour nous offrir un ensemble de 41 aquarelles inspirées par les paysages et les ambiances de l’île.

Installé à Mayotte de 1978 à 1998 puis de nouveau depuis 2017, il vit à Tsingoni. Son appareil photo dans une main, son carnet à dessin dans l’autre, le peintre-architecte parcourt Mayotte chaque jour depuis plusieurs années: plage, villages, marché, paysage… ces Aquarelles mahoraises sont publiées chez Jets d’encre.