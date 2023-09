Crise de l’eau -Report du Forum économique des îles de l’océan Indien

C’était une promesse du ministre de la Justice, et les juridictions bénéficiaires de Cayenne et de Mamoudzou ne peuvent que se réjouir qu’il n’y ait pas eu qu'un « one shot », comme c’est trop souvent le cas. « C’est un vrai soulagement, nous devenons addict ! », commentait la présidente du tribunal face à cette Task force supplémentaire