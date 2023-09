Candidats à l’alternance ou futurs mentors, l’ANAF Mayotte fait sa rentrée

Visite express, compacte et concrète pour le nouveau ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier qui avait pour unique thématique celle de notre crise de l’eau. Une crise sans précédent où l’urgence prime au regard des outils et moyens qui doivent être promptement engagés sachant la difficile conjecture hydrique pour les citoyens mahorais; et d’autant plus en ce renforcement, dès ce lundi, des restrictions des usages de l’eau