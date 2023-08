La photo du jour

Voilà une dénomination qui aurait pu stopper dans son élan l’effigie féminine guidant le peuple de Delacroix !

L’association des deux concepts « Impasse » et « Liberté » à Kawéni peut prêter à sourire, voire plus en raison de son positionnement en face… du Tribunal Judiciaire. Les justiciables n’ont plus qu’à espérer qu’il ne s’agit pas d’une injonction, et les citoyens qu’un Boulevard de la Liberté voit également le jour !

A.P-L.