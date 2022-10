Inauguration du Data Center : facilitation économique et enjeux énergétiques

Voilà maintenant deux ans que le bâtiment émerge doucement de terre, sur les hauteurs de Kawéni, à proximité du CHM. Et désormais, le Data Center est bel et bien opérant, première infrastructure de ce type dans le département. « L’objectif de ce Data Center c’est d’offrir aux organisations publiques et privées de Mayotte une solution pour héberger en toute sécurité et avec un haut niveau de disponibilité leurs équipements informatiques. Aujourd’hui les organisations sont de plus en plus dépendantes de leur informatique, elles souffrent de moins en moins d’être déconnectées ou que ce système soit indisponible, on a besoin de ce type d’infrastructures pour pouvoir garantir cette disponibilité » explique Feyçoil Mouhoussoune, directeur de la société ITH, qui a construit et exploite le Data Center.

Ainsi, tout acteur privé ou public, de toute taille peut prendre de l’espace dans le centre : « On fournit un service de colocation : on met à disposition des armoires de serveurs, on a des offres pour accueillir un serveur qui peuvent intéresser des TPE par exemple, on a des offres pour avoir une armoire dédiée complète, l’unité de mesure, ce qu’on appelle des U (…) on a des serveurs qui font un U par exemple, et on a des offres dites de suite privative, où là c’est un ensemble d’armoires ou un espace dédié, une salle dédiée dans le Data Center qu’on propose à des clients » reprend le directeur.

Un réel besoin du territoire

« On a lancé ce projet en s’assurant qu’il y avait de l’intention : on a des clients privés et publics qui avaient déjà, au lancement du projet, marqué leur intention et confirmé depuis ». Preuve du succès du Data Center, dès son lancement, « on a un taux de remplissage de l’ordre de 70% », lequel s’avère supérieur aux prévisions. Cela prouve aussi qu’il y avait un besoin sur le territoire » reprend Feyçoil Mouhoussoune. Pour l’heure, la clientèle se divise également en public et en privé.

C’est donc une petite révolution sur le territoire. « Jusqu’à maintenant, les gens hébergeaient leurs serveurs dans des salles qu’ils faisaient aménager eux-mêmes, en fonction de leur moyens, pour avoir une salle disponible d’une capacité d’une dizaine de B pour certains (unité de mesure), c’est un investissement qui peut aller jusqu’à un million d’euros. Mais avec une infrastructure mutualisée comme celle-ci, on a un très haut niveau de disponibilité, bien plus élevé que celui que vous allez trouver dans les locaux de bureaux actuellement à Mayotte, à un coût moindre et flexible ».

Désormais, les TPE peuvent accéder à ce service et louer un serveur à partir de 250 euros par mois, une économie conséquente.

Des enjeux énergétiques

Autre intérêt du Data Center, l’économie d’énergie. Grâce à la mutualisation, pour schématiser, « on consomme quasiment deux fois moins d’énergie en ayant un serveur dans le data center, qu’en l’ayant dans une salle qui n’est pas adaptée, optimisée pour cela dans les locaux d’entreprise standards ».

De plus, la structure présente une forte résilience face aux difficultés électriques bien connues du territoires, et les coupures fréquentes. « Tout l’enjeu du Data Center c’est vraiment de se sécuriser contre ce type d’aléas, on a une redondance de réseaux électriques, deux réseaux distincts, deux groupes électrogènes : même si on en perd un, on a le deuxième qui est capable de prendre le relai, de faire fonctionner tout le Data Center, donc on est autonomes et notre autonomie est sécurisée ».

De multiples vertus donc, de la facilitation économique pour les entreprises aux enjeux de consommation d’énergie, pour cette infrastructure attendue depuis longtemps.

Mathieu Janvier