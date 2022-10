Le second hôpital sera bien construit à Combani, selon l’ARS et le CHM

A la suite d’un article publié par Mayotte la première, la question de la localisation du second hôpital à venir semblait remise en doute. Evoquant des problèmes de foncier liés au futur site de l’hôpital, nos confrères évoquaient la possibilité qu’un autre site soit considéré, « du côté de Chirongui ».

Il n’en est rien, comme le dément un communiqué conjoint du CHM et de l’ARS : « Les travaux en cours sur le futur projet régional de santé de Mayotte, ainsi que sur le projet médico-soignant du CHM, qui aboutiront au premier trimestre 2023, confirment l’engagement des deux institutions dans leur volonté de bâtir dans les meilleurs délais le second site hospitalier de l’île à Combani » est-il précisé. Vraisemblablement, le prochain complexe hospitalier de l’île au lagon verra le jour à Combani, comme annoncé par l’ancien ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu en février 2022.