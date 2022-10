L’association RéDiab Ylang 976 ouvre un créneau de dépistage gratuit pour le diabète

Ce mercredi, La Mutualité de la Fonction Publique (MFP) Mayotte représentée par la MGEFI et la MGEN en compagnie de l’association Rediab Ylang, l’ARS et la ville de Mamoudzou organisaient un séminaire de prévention et sensibilisation sur le diabète. Une maladie chronique qui touche particulièrement la population et tire ses racines de nombreux facteurs.