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Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
Foncier et accès au logement : la CUF et Action Logement renforcent leur coopération
20 mai 2026
Le réseau interurbain M’Safara opérationnel ce vendredi
19 mai 2026
Tribune A. Cheikh Ali : « Quelle politique énergétique pour les Comores ? – Partie 1 »
19 mai 2026
Action Logement Mayotte souhaite relancer l’intérêt autour du prêt à taux zéro après Chido
19 mai 2026
L’intercommunalité du Sud de Mayotte se mobilise pour sa transition énergétique
18 mai 2026
Education
Environnement
Petite-Terre : la déchèterie mobile de retour ce samedi, rue du Marché
19 mai 2026
156 séismes détectés : une sismicité toujours active mais relativement stable à l’est de Petite-Terre
19 mai 2026
L’intercommunalité du Sud de Mayotte se mobilise pour sa transition énergétique
18 mai 2026
Issoufi MADI nouveau président du SIDEVAM 976
17 mai 2026
Le dossier enquête DUP pour le nouvel aéroport est maintenant disponible
15 mai 2026
Faits divers
Océan Indien
L’Université de Mayotte et l’Université de Nairobi ont signé un premier accord de partenariat
20 mai 2026
Le Carnaval de l’identité et de la culture de Mamoudzou élue plus belle fête de l’océan Indien
20 mai 2026
Elena Bertuzzi, l’artiste aux multiples facettes
20 mai 2026
Alexis Rouque est nommé directeur régional La Réunion – Océan Indien de la Banque des Territoires
19 mai 2026
Tribune A. Cheikh Ali : « Quelle politique énergétique pour les Comores ? – Partie 1 »
19 mai 2026
Politique
Le réseau interurbain M’Safara opérationnel ce vendredi
19 mai 2026
Prise de fonction du nouveau préfet Frédéric Poisot
19 mai 2026
Au Sénat, le général Facon esquisse moins la reconstruction de Mayotte qu’un diagnostic d’un territoire à reconstruire
18 mai 2026
Le nouveau préfet de Mayotte entre en fonction ce lundi
17 mai 2026
Saïd Maanrifa Ibrahima nouveau président du LEMA
17 mai 2026
Santé
Face à la propagation du virus Ebola Mayotte renforce sa vigilance et son système de santé
20 mai 2026
« Avec Ebola le taux de létalité peut être considérable » avertit le Professeur Xavier Lescure
20 mai 2026
Un risque de propagation du virus Ebola à Mayotte
17 mai 2026
SMAE : non-conformité de la qualité de l’eau pour les villages de Sohoa et Kangani
16 mai 2026
Paludisme : 156 cas recensés sur le territoire depuis le début de l’année, indique l’ARS Mayotte
13 mai 2026
Société
La prescription acquisitive réduite à 10 ans à Mayotte sous conditions strictes
20 mai 2026
Foncier et accès au logement : la CUF et Action Logement renforcent leur coopération
20 mai 2026
« Des Livres à Soi » : une nouvelle édition 2026 pour mettre la lecture à la portée des habitants
20 mai 2026
PLANNING DES TOURS D’EAU EXCEPTIONNEL EN PETITE TERRE DU 19 MAI AU 25 MAI 2026
19 mai 2026
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19 mai 2026
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