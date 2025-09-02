Se connecter
Le Journal De Mayotte
WEB
Economie
Le Medef appelle à des mesures urgentes pour soutenir les entreprises locales
2 septembre 2025
Signature d’une convention avec Mayotte THD pour déployer la fibre à Pamandzi
2 septembre 2025
Un décret lance l’opération de recensement exhaustif 2025 promis par Manuel Valls
2 septembre 2025
« On a les bases pour une reconstruction pleine et entière », affirme Manuel Valls
2 septembre 2025
CT Consulting & Formation transforme la loi d’urgence en moteur de reconstruction
2 septembre 2025
Education
Environnement
« On a les bases pour une reconstruction pleine et entière », affirme Manuel Valls
2 septembre 2025
Incendie au Belvédère du Maïdo : 350 m² de végétation partis en fumée
1 septembre 2025
Coupure d’eau à Tsingoni jusqu’à nouvel ordre
1 septembre 2025
Nyambadao : un tournant pour la pêche
1 septembre 2025
Mugumbe Festival : Mayotte célèbre ses baleines et son lagon
1 septembre 2025
Faits divers
Océan Indien
Nyambadao : un tournant pour la pêche
1 septembre 2025
Comores : la télévision fait peau neuve et vise 90% de couverture TNT en 2026
1 septembre 2025
Trois jeunes Mahoraises de retour de Zanzibar après leur mission de Service Civique
30 août 2025
« Mugumbe Festival », le premier festival de la baleine organisé par Ceta’Maore ce samedi
29 août 2025
Comores : le président Azali ouvre la 3ème édition du Salon de l’entreprise
29 août 2025
Politique
« On a les bases pour une reconstruction pleine et entière », affirme Manuel Valls
2 septembre 2025
Le ministre des Outre-mer est arrivé à Mayotte
1 septembre 2025
Valls : La pénurie d’eau et la grève accueillent le ministre d’État
1 septembre 2025
Saïd Omar Oili fustige la stratégie quinquennale de reconstruction
1 septembre 2025
Mamoudzou évalue ses services à la population et s’interroge sur la fracture numérique
1 septembre 2025
Santé
Chikungunya : 1244 cas depuis le début de l’épidémie à Mayotte
29 août 2025
La préfecture autorise la cession de parcelles pour le futur hôpital de Combani
28 août 2025
Chikungunya à La Réunion : une enquête pour mesurer l’immunité de la population
26 août 2025
Des places encore disponibles pour la formation d’orthoptiste
25 août 2025
Tsoundzou 2 inaugure sa nouvelle maison médicale
25 août 2025
Société
CADEMA – La collecte des déchets avancée en raison de la célébration du Maoulida
2 septembre 2025
Un décret lance l’opération de recensement exhaustif 2025 promis par Manuel Valls
2 septembre 2025
« On a les bases pour une reconstruction pleine et entière », affirme Manuel Valls
2 septembre 2025
Passam Dinahu organise la 5ᵉ édition de « La Nuit du Grand Mawlid » à Passamaïnty
1 septembre 2025
Vols Mayotte-La Réunion fortement perturbés : manque de contrôleurs aériens
1 septembre 2025
Culture
justice
Loisirs
