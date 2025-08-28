À Mamoudzou, sous la chaleur accablante, une centaine de salariés de RSP Sécurité se sont rassemblés place de la République pour dénoncer les impayés de la CADEMA. Le montant total des sommes dues s’élève à environ deux millions d’euros. La situation menace l’emploi de 120 agents et inquiète leurs familles.

Une impasse financière et des recours engagés

Depuis le mois de septembre 2024, RSP Sécurité assure des missions de prévention et de sécurisation des transports publics au sein de la CADEMA. Malgré cela, les paiements n’ont pas été effectués depuis février 2025. Stéphane Labache, dirigeant de l’entreprise, déclare : « Nous ne pouvons plus accepter que 120 familles soient prises en otage par l’inertie et le mépris. La CADEMA et son président, Saidi Moudjibou, doivent assumer leurs responsabilités et régler ce qui est dû. »

Pour défendre leurs droits, l’entreprise a engagé une procédure de référé-provision en juin 2025 devant le tribunal administratif, tandis qu’un recours préalable indemnitaire a été lancé cette semaine. Lundi 25 août, Stéphane Labache a également porté plainte contre « X » pour appels malveillants et menaces auprès du Procureur de la République, Guillaume Dupont.

La mobilisation prend de l’ampleur

Face à l’absence de paiement et au silence des autorités, le collectif RSP Mayotte a intensifié la mobilisation. Une nouvelle manifestation est prévue. Le dossier a même atteint Matignon, soulignant la dimension nationale d’une crise sociale et économique. Les salariés réclament « le paiement immédiat des sommes dues », la « garantie du maintien des emplois et respect des droits des salariés » et « un dialogue transparent et responsable avec les autorités locales ».

Mathilde Hangard