Le projet du second hôpital de Combani, annoncé depuis près de six ans, a franchi une étape décisive avec la publication, le 13 août 2025, de l’arrêté n°2025-SG-0425 déclarant la cessibilité des terrains nécessaires à sa construction. Situé à Tsingoni, dans le village de Combani, à 30 minutes de Mamoudzou, le site s’étend sur environ 220 000 m². Ce projet, qui vise à renforcer l’offre de soins sur l’île, a été au cœur de nombreuses discussions depuis sa première mention officielle par le Président de la République en octobre 2019.

Un projet attendu pour désengorger le CHM

Le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) de Mamoudzou, unique établissement hospitalier de l’île, est régulièrement confronté à une saturation de ses services. Le second hôpital de Combani, prévu pour accueillir 450 lits, dont 322 en médecine, chirurgie et obstétrique et 28 en soins de suite et réadaptation, vise à répondre à cette problématique.

L’établissement disposera de nombreux équipements, du service des urgences à l’imagerie médicale, en passant par un plateau de consultations et d’explorations fonctionnelles, un service pour le traitement des cancers, un pôle logistique, une crèche pour le personnel et 250 places de parking. Il emploiera environ 2 600 soignants et agents, dont 250 médecins, offrant ainsi une capacité de soins adaptée aux besoins croissants de l’île.

Des négociations antérieures avec les propriétaires des terrains concernés, situés sur l’ancien domaine de Combani, n’ayant pas abouti, la procédure de cessibilité pour cause d’utilité publique était nécessaire. Le CHM, en partenariat avec l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte (EPFAM) depuis janvier 2023, assurera la maîtrise foncière et mobilisera les moyens humains et financiers nécessaires à la construction du site.

407 millions pour le projet hospitalier

Le second hôpital de Combani s’inscrit dans un programme d’investissements massif pour Mayotte, prévu entre 2025 et 2031 et totalisant 3,176 milliards d’euros. Le projet hospitalier bénéficie d’une enveloppe de 407 millions d’euros, soit 12,8 % du total, comprenant à la fois la construction du nouvel établissement à Combani et la modernisation du centre hospitalier existant de Mamoudzou.

Ces investissements visent à répondre à une demande médicale en forte croissance, accentuée par l’essor démographique de l’île et la précarité d’une partie de sa population, ainsi qu’à l’essor de maladies chroniques.

Initialement prévu pour démarrer en 2025, le chantier a pris du retard à la suite du passage du cyclone Chido, mais le CHM et la préfecture restent mobilisés pour relancer le projet dans les meilleurs délais.

Mathilde Hangard