Les pieds dans l’eau jusqu’aux mollets, munis de pelles et de râteaux, près de 75 bénévoles ont participé au nettoyage de la rivière Mro oua Majimbini à M’tsapéré, ce samedi 23 août, dès 8 h du matin. Cannettes de soda, tissus, vêtements, morceaux de tôle, de bois, et même paraboles, en quelques heures, 11 mètres cubes de déchets sont sortis de la rivière.

Protéger l’environnement et la population

L’initiative portée par la Communauté Congolaise de Mayotte en partenariat avec la fédération d’associations environnementales Mayotte Nature Environnement (MNE), est vitale pour la bonne santé du cours d’eau et des habitants qui parcourent et utilisent son lit au quotidien. Certaines familles nettoyaient d’ailleurs leurs vêtements dans la rivière tandis que les bénévoles ramassaient les détritus.

« Nous avons voulu mener cette opération pour répondre au problème d’insalubrité qui touche notre commune et Mayotte en général, surtout après le passage de Chido », explique Francine, enseignante à Cavani et membre de la Communauté des Congolais de Mayotte. « L’objectif est de préserver la nature mais aussi de nous protéger des maladies d’origine sanitaire et hydrique. Avec la saison des pluies qui approche, il s’agit également de prévenir les risques : imaginez cette rivière bouchée par les déchets, cela pourrait provoquer des inondations ».

Le nettoyage est également soutenu par la Ville de Mamoudzou, qui a mobilisé ses services pour venir récupérer les déchets. Le maire Ambdilwahedou Soumaïla, n’a pas hésité à prêter main-forte aux bénévoles pour dégager les encombrants. « On est face à des situations d’extrême gravité de santé publique », insiste l’élu. « Avec l’arrivée du Kashkazi et de la saison des pluies, il est essentiel d’éliminer les déchets déjà présents pour éviter de graves risques sanitaires. Je remercie toutes les associations qui portent ce type d’initiatives. Les institutions accompagnent pleinement cette dynamique, et j’encourage partout à Mayotte les associations comme la population à se mobiliser. La propreté, c’est la santé : nous devons tous nous engager ».

La Ville de Mamoudzou a signé des conventions d’objectifs avec plusieurs associations pour organiser, les week-ends, des opérations de collecte des déchets et de sensibilisation. « Il faut comprendre une chose : les déchets vont à la poubelle. C’est un geste simple, mais encore difficile à transformer en réflexe », reconnaît le maire. Il annonce par ailleurs que le mois de novembre, baptisé « Novembre vert », sera l’occasion de renforcer cette dynamique pour améliorer le cadre de vie.

Plus qu’une opération de nettoyage pour la communauté congolaise

Pour Alain, président de la Communauté Congolaise de Mayotte, cette opération de nettoyage est aussi l’occasion de rappeler que les Congolais et Congolaises participent activement à la vie du territoire.

« Nous voulons montrer à la population que nous sommes présents, que nous agissons et que nous souhaitons nous intégrer », confie-t-il, depuis le pont qui surplombe la rivière. Conscient des stigmatisations que peuvent subir les personnes venues du continent africain à leur arrivée à Mayotte, il ajoute « depuis que je suis en France, je veux chaque jour apporter quelque chose de plus au territoire ». « L’objectif est aussi de changer les mentalités. Au Congo, il est difficile, voire impossible, de demander à quelqu’un de faire quelque chose sans contrepartie. Ici, nous voulons montrer les bénéfices du bénévolat », continue Alain, éducateur spécialisé au sein de l’association Mlezi Maoré. Il se réjouit de la présence de la Ville de Mamoudzou, qui renforce la crédibilité de l’action.

Parmi les bénévoles du jour, certains vivent dans des conditions précaires dans le camp d’exilés de Tsoundzou 2 et ils ont tout de même souhaité participer au nettoyage. Malgré la pénibilité de la tâche ces derniers ont affiché un large sourire sur les lèvres toute la matinée, signe que l’opération est bien plus qu’un ramassage de déchets.

« Ça me fait plaisir de voir toute la population participer, on n’est pas que des Congolais, il y a tout le monde réuni et mélangé dans cette action », souligne Francine. « On aimerait continuer ces actions, il faut que cette dynamique persiste, c’est important ».

Libérée de ses déchets, la rivière voyait déjà guppys et crabes reprendre possession des lieux.

Victor Diwisch