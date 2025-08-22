Se connecter
Mayotte consolide son autorité Interreg VI et signe ses premières conventions avec 9 lauréats
22 août 2025
Kani-Kéli sommée par la CRC de poursuivre son redressement budgétaire
22 août 2025
Voitures hybrides et électriques : Mayotte face au défi de la gestion des batteries
20 août 2025
Aide à l’encadrement administratif dans les structures collectives agricoles de Mayotte
19 août 2025
Grève du STM : le MEDEF Mayotte appelle à la responsabilité et au dialogue
19 août 2025
« Kogno Moja pour Mayotte », une journée de solidarité, de culture et d’engagement environnemental à M’tsapéré et Tsoundzou
21 août 2025
Coupure d’eau à Cavani-Mamoudzou, ZI Kawéni et Labattoir-Badamiers
18 août 2025
Mise en place du crédit d’impôt permettant l’accélération de la rénovation et de la réhabilitation des logements sociaux en Outre-mer
7 août 2025
Lancement de la 5e campagne « Prime à Vélo » de la CADEMA
7 août 2025
Une mallette pédagogique pour découvrir les forêts mahoraises
6 août 2025
Thani Mohamed Soilihi veut réformer la participation de Mayotte aux Jeux
22 août 2025
CHM : les sages-femmes exercent leur droit de retrait et annoncent une grève
19 août 2025
Bouéni : deux journées santé gratuites pour vacciner, dépister et faire un bilan auditif
18 août 2025
Trois nouveaux médiateurs désignés pour les territoires ultramarins
8 août 2025
« Chaque année nous fabriquons l’équivalent du poids total de l’humanité en plastique »
5 août 2025
Chikungunya : l’OMS alerte sur une menace mondiale, après les épidémies à La Réunion et Mayotte
4 août 2025
Comores : expulsion de 8 étrangers, 23 autres en rétention administrative
22 août 2025
« Kogno Moja pour Mayotte », une journée de solidarité, de culture et d’engagement environnemental à M’tsapéré et Tsoundzou
21 août 2025
À Ongojou, des parents d’élèves boycottent l’école
21 août 2025
Première crèche municipale à Mamoudzou : une réponse aux besoins pressants de la petite enfance
21 août 2025
L’association Yes We Can Nette relance l’opération « cartables du cœur » le samedi 30 août
21 août 2025
