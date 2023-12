Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Mamoudzou organise la 3ème édition de son événement phare « Momojou en fête » du 19 au 23 décembre 2023.

La population pourra profiter d’animations et de manèges pour enfants, de concerts, des illuminations du centre-ville ainsi que du marché traditionnel des commerçants et artisans locaux (bijoux, décorations, art de la table et bien plus encore). « Comme chaque année, le chalet du Père Noël vous accueillera autour d’un stand de photo souvenir. Cette initiative vise à mettre en avant le savoir-faire mahorais et à permettre aux habitants de soutenir l’économie locale et l’attractivité touristique, tout en consommant local et en se divertissant en famille ».

Rendez-vous du 19 au 23 décembre 2023 sur la place de la République de Mamoudzou.