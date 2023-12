La complémentaire santé solidaire entrera en vigueur à Mayotte dès le 1er janvier

La complémentaire santé solidaire a remplacé la CMU (couverture maladie universelle) en Hexagone en 2019 et remplacera la prise en charge à 100% des bénéficiaires de Mayotte. Elle s’étendra à plus de personnes sur les mêmes plafonds que les DOM. A compter du 1er janvier 2024, ce sont plus de 139 000 assurés qui pourront en bénéficier, soit près de 45% de la population à Mayotte. C’était une des annonces de la Première ministre Elisabeth Borne.

La complémentaire santé solidaire s’adresse à tous les assurés à un régime de sécurité sociale (régime général, MSA…) ayant des ressources légèrement en dessous du seuil de pauvreté et inférieures à un certain seuil fixé selon la composition du foyer. Selon les ressources des personnes bénéficiaires, la complémentaire santé solidaire ne coûte rien ou coûte moins d’un euro par jour et par personne.

La complémentaire santé solidaire permet de ne pas avancer les frais de santé et de bénéficier des tarifs sans dépassement chez les médecins et la plupart des autres professionnels de santé conventionnés du secteur 1. Ainsi, vous ne paierez pas chez le médecin et chez tous les professionnels de santé qui n’appliquent pas de dépassement d’honoraires, à savoir la pharmacie, l’infirmier, les médicaments, le dentiste. Et vous ne payez pas la plupart des lunettes, des prothèses dentaires et auditives. De plus, en cas d’hospitalisation, le forfait journalier est pris en charge sans limitation de durée.

Pour toute demande de complémentaire santé solidaire veuillez remplir le formulaire « Demande de Complémentaire santé solidaire » sur Ameli.fr, à l’accueil de la CSSM au centre Kinga ou sur le site de la CSSM.