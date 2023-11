Application à Mayotte d’une aide aux victimes de violences conjugales

Le Pôle d’excellence rural (PER) de Coconi a accueilli plusieurs centaines de visiteurs samedi à l’occasion de la 3e édition de la Fête de la vanille. Plus de 40 stands étaient présents proposant des produits locaux et artisanaux. Cerise sur le gâteau, des élèves de terminale du lycée des métiers du goût et des saveurs de Kawéni avaient préparé des petites douceurs à la vanille pour le plus grand plaisir des gourmands.