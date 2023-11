Il reste des lots pour les entreprises intéressées par une implantation dans l’Ecoparc des Badamiers

Vous êtes porteur de projet économique et vous recherchez un terrain pour implanter votre entreprise ? L’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) et la Communauté de communes de Petite-Terre (CCPT) ont lancé un appel à manifestation d’intérêts, du 5 octobre au 22 décembre pour identifier les entreprises souhaitant s’installer dans le futur Ecoparc des Badamiers.

Les travaux d’aménagement de l’Ecoparc des Badamiers devraient démarrer en 2025, pour des premières livraisons de terrains prêts à bâtir la même année.

Une vingtaine de lots, de tailles variables et destinés à accueillir différents types d’activités (logistique, ateliers, bureaux…), sont programmés.

L’appel à manifestation d’intérêts a pour objectif de présélectionner les entreprises qui s’installeront dans l’Ecoparc des Badamiers, de prendre en compte leurs besoins spécifiques dans l’aménagement du parc d’activités (conditions d’approvisionnement, services associés, desserte, alimentation en eau, etc.).

L’appel à manifestation d’intérêts permettra d’affiner les besoins et attentes des entreprises intéressées afin de faciliter leur implantation et fonctionnement futur. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 décembre à midi inclus. Le dossier et les modalités de candidature sont disponibles sur le site internet de l’EPFAM (www.epfam.fr).

Pour tout complément d’informations, les personnes intéressées peuvent envoyer un mail (badamiers@epfam.fr et bastien.alleman@cc-petiteterre.fr) ou téléphoner (02 69 63 39 60, demander M. Halimi, ou 06 39 69 88 76). C