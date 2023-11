Momojou en fête : exposants faites vous connaitre

Cette année, il sera question non plus de 3 mais de 5 jours dédiés à la valorisation de l’artisanat principalement local en matière d’Art, de Couture, de Cosmétiques mais touchant également les secteurs de l’Agriculture et l’Agro-transformation.

À cette occasion, la place de la République accueillera un village d’exposants composé d’artisans, d’entrepreneurs, de commerçants et d’associations.

Momojou en fête a pour objectif de mettre en lumière les commerces de proximité, les artisans et leurs activités, tout en impulsant une dynamique de développement visant le tissu économique du territoire; et d’autant plus au regard des diverses crises qui se sont succédées.

La Ville de Mamoudzou lance donc un appel aux entreprises et associations souhaitant tenir un stand.

Un formulaire de pré-inscription ainsi que des pièces administratives sont à fournir avant le 1er décembre 2023 :

par mail à attractivite@mamoudzou.yt ;

ou directement au Service attractivité à l’Hôtel de Ville de Mamoudzou.

Pour plus amples informations, contactez par téléphone le 06 39 56 24 95 ou par mail à attractivite@mamoudzou.yt.

Liste des pièces à fournir

Pour tous les Exposants :

Formulaire de pré-inscription dûment rempli, daté et signé ; Photocopie du RCS (Kbis) de moins de 3 mois ou déclaration au CFE (auto-entrepreneurs) ou carte d’artisan ; Règlement intérieur dûment signé.



Pièces supplémentaires demandées pour les stands culinaires :